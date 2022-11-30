Отмечается, что вражеские цели уничтожены полностью.

Украинские спецназовцы минометным огнем метко накрыли укрепленные блиндажи российских оккупантов.

Как сообщили на Facebook-странице Службы безопасности Украины, вражеские цели уничтожены полностью.

"Наши спецы из ЦСО "А" СБУ хорошо поработали над уничтожением оккупантов и на этот раз", – сказано в сообщении.

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Спецназовцы прицельным минометным огнем они накрыли укрепленные блиндажи русских, здание с пехотой и полевой склад боеприпасов.

"Все вражеские цели ликвидированы! Россияне пытаются запугать нас темнотой, а мы вместо этого зажигаем фейерверки на их позициях", – добавили в СБУ.

Война в Украине: потери России

Ранее УНИАН писал, что украинские морские пехотинцы уничтожили российский БПЛА и два хранилища с боеприпасами.

Отметим, по данным Генштаба, Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны уничтожили более 88 тысяч оккупантов. За прошедшие сутки они "прожарили" новую партию живой силы врага, в ад отправились почти 500 русских.

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