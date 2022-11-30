Украинские спецназовцы минометным огнем метко накрыли укрепленные блиндажи российских оккупантов.
Как сообщили на Facebook-странице Службы безопасности Украины, вражеские цели уничтожены полностью.
"Наши спецы из ЦСО "А" СБУ хорошо поработали над уничтожением оккупантов и на этот раз", – сказано в сообщении.
Спецназовцы прицельным минометным огнем они накрыли укрепленные блиндажи русских, здание с пехотой и полевой склад боеприпасов.
"Все вражеские цели ликвидированы! Россияне пытаются запугать нас темнотой, а мы вместо этого зажигаем фейерверки на их позициях", – добавили в СБУ.
Война в Украине: потери России
Ранее УНИАН писал, что украинские морские пехотинцы уничтожили российский БПЛА и два хранилища с боеприпасами.
Отметим, по данным Генштаба, Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны уничтожили более 88 тысяч оккупантов. За прошедшие сутки они "прожарили" новую партию живой силы врага, в ад отправились почти 500 русских.