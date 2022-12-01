Враг потерял немало техники.

Защитники Украины ликвидировали еще одну "порцию" оккупантов. Генштаб ВСУ сообщил о новых потерях России, которая 24 февраля начала полномасштабную войну.

Так, страна-агрессор уже потеряла ориентировочно 89 тысяч 440 человек. Кроме этого, на странице Генштаба в Facebook сообщается о том, сколько техники врага уничтожили ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.12 ориентировочно составили:

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личного состава - около 89440 (+560) человек ликвидировано,

танков - 2915 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 5877 (+5) ед,

артиллерийских систем - 1904 (+2) ед,

РСЗО - 395 (+0) ед,

средства ПВО - 210 (+0) ед,

самолетов - 280 (+0) ед,

вертолетов – 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1562 (+0),

крылатые ракеты - 531 (+0),

корабли / катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4441 (+12) ед,

специальная техника - 163 (+0).

Война РФ против Украины: ситуация на фронте

Как уже сообщал УНИАН, оккупанты строят фортификационные сооружения возле Бахмута. Российские войска готовятся к обороне в районе Владимировки.

В Запорожской и Херсонской областях рашисты вывозят раненых и прячутся в лесополосах. Кроме этого, россияне продолжают основное наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Также стало известно, что Россия готовит новый массированный удар по Украине. На это указывают спутниковые снимки.

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