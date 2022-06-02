В районах двух населенных пунктов противник нанес авиаудары с вертолетов, отметили в Генштабе украинской армии.

За прошедшие сутки войны Украины с Россией оккупанты увеличили количество обстрелов позиций украинских воинов на Южнобугском направлении.

Противник также обстреливал из ствольной артиллерии и минометов населенные пункты Широкое, Степная Долина, Луч, Трудолюбовка и Шевченково, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

"...Враг нанес авиационные удары вертолетами Ми-24 в районах Новогригорьевки и Александровки...", - говорится в сообщении.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Враги сначала бомбили военные объекты, а затем атаковали и жилище мирных людей.

Защитники нашего государства давали противнику достойный отпор. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 2 июня на нашей земле уничтожили примерно 30 700 оккупантов и, в частности, 1 361 танк.

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