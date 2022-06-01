Украинские защитники уничтожили почти 31 тысячу вражеских солдат.

Вооруженные силы Украины с момента полномасштабного вторжения Российской Федерации устранили 30 700 вражеских солдат. Они также уничтожили 1361 танков, 208 самолетов и 175 вертолетов.

Обновленные данные потерь РФ опубликовал пресс-центр Генштаба ВСУ на своей официальной странице на Facebook. Статистику традиционно разделили на общую и суточную.

Потери России в Украине по состоянию на 1 июня

личного состава — около 30 700 человек (+200);

танков – 1361 единица (+3);

боевых бронированных машин — 3343 единицы (+41);

артиллерийских систем — 656 единиц (+10);

РСЗО — 207 единиц (+0);

средств ПВО — 94 единицы (+1);

самолетов — 208 единиц (+0);

вертолетов — 175 единиц (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 519 единиц (+4);

крылатых ракет – 120 единиц (+0);

кораблей/катеров — 13 единиц (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 2290 (+15) единиц;

специальной техники — 49 единиц (+1).

Данные уточняются из-за высокой интенсивности сражений на востоке и юге Украине. Из статистики выше заметно, что рашисты теряют до 100 единиц техники за сутки.

Напомним, самые ожесточенные сражения сейчас ведутся на Донбассе. Оккупанты пытаются продвигаться в Северодонецке. Они захватили 70 % города и стремятся взять ВСУ в окружение. По мнению главы Луганской ОВА Сергея Гайдая украинские защитники могут отойти из Северодонецка, чтобы не оказаться замкнутыми в кольцо.

Рашисты также перешли в наступление на Лиманском направлении. Враг перегруппировался и начал наземную атаку при поддержке вертолетов. Сейчас в районе продолжаются боевые действия.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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