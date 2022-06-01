Вооруженные силы Украины с момента полномасштабного вторжения Российской Федерации устранили 30 700 вражеских солдат. Они также уничтожили 1361 танков, 208 самолетов и 175 вертолетов.
Обновленные данные потерь РФ опубликовал пресс-центр Генштаба ВСУ на своей официальной странице на Facebook. Статистику традиционно разделили на общую и суточную.
Потери России в Украине по состоянию на 1 июня
- личного состава — около 30 700 человек (+200);
- танков – 1361 единица (+3);
- боевых бронированных машин — 3343 единицы (+41);
- артиллерийских систем — 656 единиц (+10);
- РСЗО — 207 единиц (+0);
- средств ПВО — 94 единицы (+1);
- самолетов — 208 единиц (+0);
- вертолетов — 175 единиц (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 519 единиц (+4);
- крылатых ракет – 120 единиц (+0);
- кораблей/катеров — 13 единиц (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн — 2290 (+15) единиц;
- специальной техники — 49 единиц (+1).
Данные уточняются из-за высокой интенсивности сражений на востоке и юге Украине. Из статистики выше заметно, что рашисты теряют до 100 единиц техники за сутки.
Напомним, самые ожесточенные сражения сейчас ведутся на Донбассе. Оккупанты пытаются продвигаться в Северодонецке. Они захватили 70 % города и стремятся взять ВСУ в окружение. По мнению главы Луганской ОВА Сергея Гайдая украинские защитники могут отойти из Северодонецка, чтобы не оказаться замкнутыми в кольцо.
Рашисты также перешли в наступление на Лиманском направлении. Враг перегруппировался и начал наземную атаку при поддержке вертолетов. Сейчас в районе продолжаются боевые действия.
Война Российской Федерации против Украины
- 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.