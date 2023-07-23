Враг закупает нужную электронику у стран, которые не присоединились к санкциям.

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий назвал полномасштабное противостояние между Россией и Украиной войной технологий, в которой обе стороны учатся на своих ошибках.

"В целом широкомасштабная война показывает, что как бы мы ни говорили, что у РФ нет высокоточного оружия, но на самом деле это война технологий. Учимся мы, учится враг, он тоже видит ошибки, которые совершают военнослужащие на поле боя, и поэтому пошли более высокотехнологичные средства", - пояснил он в интервью телеканалу "Мы-Украина".

В частности, российские захватчики пытаются увеличить объемы производства различных типов оружия.

Видео дня

"Совершенствование, наращивание, здесь есть одно такое маленькое предостережение для нас: они пытаются наладить и увеличить объемы производства любого вооружения, особенно БПЛА, артиллерийских боеприпасов и, конечно, ракет", - добавил Скибицкий.

В то же время производство некоторых вывез вооружения, а в частности "ланцетов" зависит от количества иностранных компонентов. Россия использует страны, которые не присоединились к санкциям, чтобы получать нужную электронику. По словам представителя ГУР, Украина прилагает все усилия, чтобы перекрыть эти каналы поставок.

"Кстати, это работает. По некоторым видам вооружения, по тем же высокоточным ракетам, мы видим результат. Мы видим результат за счет того, что прекращается поставка иностранных компонентов. РФ пытается заменить их своими аналогами, но точность и эффективность этого оружия уже меньше, чем это было в самом начале", - подытожил он.

Западные компоненты в российском вооружении

Как ранее сообщал УНИАН, импорт ключевые западные микрочипы и электроника в РФ вернулся к досанкционному уровню.

Недавно стало известно, что Российская Федерация продолжает получать западные компоненты, которые используются в крылатых ракетах Х-101, двух модификациях баллистических "Искандеров", а также гиперзвуковом "Кинжале".

Вас также могут заинтересовать новости: