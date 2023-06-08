Европейские компании продают эти материалы в другие страны, которые перепродают полученное в Россию.

Экспорт ключевых западных микрочипов и электроники, которые нужны РФ для продолжения войны против Украины, вернулся к досанкционному уровню. Страна-агрессор усилила свои усилия, чтобы обойти санкции.

"Ранее в этом году Россия смогла реимпортировать определенные ключевые категории электроники примерно на довоенном уровне", - сказал Джим О'Брайен, координатор по санкциям в Государственном департаменте США, которого цитирует Politico.

Как отмечается, речь идет о микросхемах, процессорах и интегральных схемах, которые необходимы для создания современного оружия. По словам О'Брайена, проблема заключается в том, что европейские компании продают эти материалы в другие страны, которые перепродают полученное в Россию.

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Чиновник подчеркнул, что обход санкций остается "существенной проблемой". Сейчас США обнаружили причастность к этому пяти стран: Турции, Казахстана, Грузии, Объединенных Арабских Эмиратов и Армении.

Россия обходит санкции - последние новости

Как ранее информировал УНИАН, несмотря на наибольшее в мире количество санкций, у РФ до сих пор есть ресурсы покупать технологии и выпускать оружие для войны против Украины.

СМИ регулярно выявляют новые пути обхода РФ санкций. В частности, известно, как Кремль покупает микрочипы у нидерландских производителей.

В поставках микрочипов на рынок агрессора в обход западных санкций подозревается и немецкая компания Smart Impex.

Недавно сообщалось, что в РФ продолжают поставлять микрочипы, используя фирмы-посредники в Турции и Гонконге. Через компании, зарегистрированные в марте 2022 года, в РФ поставили чипов на 777 млн долларов.

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