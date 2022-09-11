В том числе около 150 военнослужащих Вооруженных сил РФ выехали колонной из Борщевой и Артемовки на двух автобусах, грузовике и 19 угнанных легковых автомобилях.

В результате успешного контрнаступления украинских войск на Харьковском направлении российские оккупанты покидают свои позиции и бегут с награбленным вглубь временно занятых территорий или в Россию.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"В результате успешного контрнаступления наших войск на Харьковском направлении российские войска лихорадочно покидают свои позиции и бегут с награбленным вглубь временно занятых территорий или на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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В частности, отмечают в Генштабе, стало известно, что около 150 военнослужащих вооруженных сил РФ выехали колонной из Борщевой и Артемовки Харьковской области на двух автобусах, одной грузовике и на 19 похищенных легковых автомобилях.

"Такая же ситуация наблюдается и в городе Сватово Луганской области. Оккупанты в спешке покинули населенный пункт на 4 грузовых автомобилях "Камаз", 20 бронированных машинах "Тигр" и украли более 20 легковых автомобилей местных жителей", - говорится в сообщении.

Контрнаступление ВСУ: что известно

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленное в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении Изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, которое может значительно отодвинуть линию фронта России.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

Вместе с тем по состоянию на 10 сентября оккупанты не оставляли попыток идти в наступление в районах 8 населенных пунктов на Донбассе. Попытки были решительно отбиты ВСУ.

Как рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов по состоянию на 11 сентября 2022 года ВСУ освободили около 40 населенных пунктов на Харьковщине.

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