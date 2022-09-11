Местная законная власть возвращается к своим обязанностям.

Бойцы Вооруженных сил Украины освободили от российских оккупантов Казачью Лопань и Токаревку в Харьковской области. В населенных пунктах подняли флаги Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Дергачевского городского совета.

Дергачевский горсовет в воскресенье, 11 сентября, сообщил о поднятии украинского флага в Казачьей Лопане и Токаревке.

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В свою очередь освобождение населенных пунктов подтвердил и председатель Дергачевской общины Вячеслав Задоренко.

"Казачья была, есть и будет Украиной, никакого "русского мира" здесь не будет", - говорится в сообщении.

Кроме того, он указал, что законный староста поселка возвращается к своим должностным обязанностям.

Контрнаступление ВСУ - что известно

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление ВСУ, объявленное в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении Изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

Вместе с тем по состоянию на 10 сентября оккупанты не оставляли попыток идти в наступление в районах 8 населенных пунктов на Донбассе. Попытки были решительно отбиты ВСУ.

Как рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов по состоянию на 11 сентября 2022 года ВСУ освободили около 40 населенных пунктов на Харьковщине.

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