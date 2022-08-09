Следующее поколение населения Украины будет жить "с токсичным наследием", отметили в ООН.

Война в Украине с Российской Федерацией в буквальном смысле токсична.

Такой вывод содержится в исследовании предварительной оценки влияния войны в Украине на экологическую обстановку, проведенном программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и ее партнерскими организациями.

Эксперты ЮНЕП посетили Украину с первоначальным ознакомительным визитом и говорят, что следующее поколение населения Украины и региона будет жить "с токсичным наследием".

"Картирование (составление карты наиболее пострадавших местностей) и первоначальная проверка экологических опасностей подтверждают, что война в буквальном смысле токсична", - заявила исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен.

Согласно данным ЮНЕП и партнеров, ущерб в результате конфликта нанесен многим регионам страны. "Речь идет, в том числе, об инцидентах на атомных электростанциях, на объектах энергетической инфраструктуры, включая резервуары для хранения нефти, нефтеперерабатывающие заводы, буровые платформы, газовые объекты и распределительные трубопроводы, шахты и промышленные объекты, а также предприятия агропромышленного комплекса", - сказано в сообщении.

Отмечается, что значительный ущерб нанесен также инфраструктуре водоснабжения, включая насосные станции, очистные и канализационные сооружения.

Эксперты ЮНЕП сообщают, что выброс опасных веществ произошел в результате взрывов на складах агропромышленного комплекса, включая заводы по производству удобрений и азотной кислоты. "Было повреждено множество промышленных объектов, складов и фабрик, где в ряде случаев находились опасные вещества, начиная от растворителей и заканчивая аммиаком и пластмассами",- сказано в исследовании.

При этом сообщается, что во многих городских районах разбор разрушенного жилья также сопряжен с проблемами, поскольку в мусоре могут оказаться такие опасные материалы, как асбест.

По данным ЮНЕП, серьезную проблему создают загрязнение окружающей среды в результате широкого применения оружия, в том числе в населенных районах, а также большие объемы военных отходов, включая уничтоженные военные транспортные средства.

Напомним, в начале июля министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец сообщил, что, по данным экспертов, выбросы загрязняющих веществ в воздух вследствие уничтожения российскими захватчиками нефтебаз в нашем государстве превышали 290 тысяч тонн.

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