Из-за войны в Украине массово гибнут животные и растения, резко выросли выбросы токсических веществ, а людям грозят тяжелые болезни.

По подсчетам экспертов, выбросы загрязняющих веществ в воздух в результате уничтожения российскими оккупантами нефтебаз в Украине превышают 290 тысяч тонн.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Министр отметил, что крупнейший металлургический комбинат выбрасывает такое же количество загрязняющих веществ за 1,5 года.

"Но он выбрасывает постепенно, уменьшает концентрацию, и все равно они попадают, но такого влияния локального нет. Когда это все огромным облаком поднимается вверх – это катастрофическая история, и мы не можем спрогнозировать, где оно выпадет или кислотным дождем, или как оно повлияет далее на водные ресурсы и на зеленые насаждения. Абсолютно неконтролируемая история, и я уверен в том, что это преступление не только против нашей окружающей среды, но и, в том числе, против окружающей среды Европы и всего мира", – сказал Стрелец.

Он также заверил, что все убытки будут предъявлены агрессору в международных судах.

"Мы имеем шанс стать первой страной, которая действительно получит возмещение за все те убытки, которые наносятся нашей окружающей среде", – сказал Стрелец.

Как сообщал УНИАН, в апреле в результате авиаударов был уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге (Полтавская область). Также россияне разбомбили около 20 нефтебаз.

В целом, как говорится в сюжете ТСН, экология Украины испытала катастрофические последствия из-за войны. В стране сосредоточено более 20 тысяч промышленных объектов и несколько тысяч складов, на которых хранятся высокотоксичные отходы, и часто именно они становятся мишенью для россиян.

Также из-за войны площадь возгорания лесов выросла почти в 100 раз, за четыре месяца зафиксировано более 250 случаев экоцидов – массового уничтожения растительного и животного мира.

Кроме того, отмечают эксперты, со временем последствия загрязнения окружающей среды в результате вражеских обстрелов отразятся на здоровье украинцев, в частности, приведя к росту уровня заболеваний легких и онкологии.

По подсчетам правительства Украины, ущерб, нанесенный экологии Украины действиями российских оккупантов, уже превысил 200 миллиардов гривень.

Как сообщал УНИАН, в Черном море продолжают находить трупы дельфинов, погибших в результате российской военной агрессии. Всего уже погибло более 3 тысяч этих морских животных.