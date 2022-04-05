С 24 февраля враг потерял 676 танков, 1 тыс. 858 боевых бронированных машин, 332 артиллерийские системы, 107 РСЗО, 55 средств ПВО.

Общие боевые потери личного состава оккупантов составляют около 18,5 тыс. человек.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Кроме того, с 24 февраля враг потерял:

676 танков;

1 тыс. 858 боевых бронированных машин;

332 артиллерийские системы;

107 РСЗО;

55 средств ПВО;

150 самолетов;

134 вертолета;

1 тыс. 322 единицы автомобильной техники;

7 кораблей/катеров;

76 цистерн с ГСМ;

94 беспилотника оперативно-тактического уровня;

25 единиц спецтехники;

4 пусковые установки ОТРК / ТРК.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Ущерб инфраструктуре Украины от войны в стране по состоянию на 1 апреля 2022 года KSE Institute оценил в $68,2 млрд, или почти в 2 трлн грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что потери государственного бюджета Украины из-за войны с Россией составляют около 2 миллиарда гривен в день.

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