Общие боевые потери личного состава оккупантов составляют около 18,5 тыс. человек.
Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.
Кроме того, с 24 февраля враг потерял:
- 676 танков;
- 1 тыс. 858 боевых бронированных машин;
- 332 артиллерийские системы;
- 107 РСЗО;
- 55 средств ПВО;
- 150 самолетов;
- 134 вертолета;
- 1 тыс. 322 единицы автомобильной техники;
- 7 кораблей/катеров;
- 76 цистерн с ГСМ;
- 94 беспилотника оперативно-тактического уровня;
- 25 единиц спецтехники;
- 4 пусковые установки ОТРК / ТРК.
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.
Война против Украины:
24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
Ущерб инфраструктуре Украины от войны в стране по состоянию на 1 апреля 2022 года KSE Institute оценил в $68,2 млрд, или почти в 2 трлн грн.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что потери государственного бюджета Украины из-за войны с Россией составляют около 2 миллиарда гривен в день.