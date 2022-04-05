Потери оккупантов достигли 18,5 тысяч человек / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Общие боевые потери личного состава оккупантов составляют около 18,5 тыс. человек.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Кроме того, с 24 февраля враг потерял:

  • 676 танков;
  • 1 тыс. 858 боевых бронированных машин;
  • 332 артиллерийские системы;
  • 107 РСЗО;
  • 55 средств ПВО;
  • 150 самолетов;
  • 134 вертолета;
  • 1 тыс. 322 единицы автомобильной техники;
  • 7 кораблей/катеров;
  • 76 цистерн с ГСМ;
  • 94 беспилотника оперативно-тактического уровня;
  • 25 единиц спецтехники;
  • 4 пусковые установки ОТРК / ТРК.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.

Потери оккупантов / инфографика УНИАН

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Ущерб инфраструктуре Украины от войны в стране по состоянию на 1 апреля 2022 года KSE Institute оценил в $68,2 млрд, или почти в 2 трлн грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что потери государственного бюджета Украины из-за войны с Россией составляют около 2 миллиарда гривен в день.

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