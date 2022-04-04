Потери инфраструктуры за месяц войны предварительно составили 119 млрд долларов.

Потери государственного бюджета Украины из-за войны с Россией составляют около 2 миллиардов гривен в день.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"По расчетам Минфина, потери бюджета составляют около 2 млрд грн в день. Потери инфраструктуры за месяц войны предварительно составили 119 млрд долларов. То есть 4,25 млрд долларов ежедневно. Если учесть военные потери, увеличение военных и социальных расходов, программы поддержки, потери экономики и предприятий - это 565 млрд долларов", - сказал глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что сейчас правительство активно работает над тем, чтобы восстановление нашей страны было быстрым. По его словам, предусматриваются следующие источники финансирования: замороженные и арестованные средства и имущество России; средства западных партнеров.

Премьер-министр добавил, что уже сегодня ведутся переговоры о создании фонда восстановления.

Недавно Кабмин увеличил резервный фонд для нужд ВСУ. Также Шмыгаль назвал основные задачи Украины после завершения войны.

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