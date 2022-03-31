Они обнаружили оккупантов, когда те пытались незаметно подобраться к позициям ВСУ.

Украинские пограничники уничтожили группу российских оккупантов, которые пытались скрытно атаковать позиции ВСУ в районе Марьинки Донецкой области.

О подвиге бойцов рассказала Госпогранслужба на своей официальной странице на Facebook.

Вчера вечером отряд пограничников, расположенный возле Марьинки, заметил передвижение противников. Группа оккупантов скрытно перемещалась к позициям собратьев из Вооруженных сил Украины. Враги намеревались совершить внезапное нападение, однако пограничники разрушили планы россиян.

Бойцы подразделения Госпогранслужбы накрыли пехоту РФ шквальным огнем из пулеметов и автоматических гранатометов. В результате отряд, который планировал провести нападение, был застигнут врасплох и разбит.

"За прошедшие 35 дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину, враг атаковал упомянутое пограничное подразделение почти сорок раз — артиллерией, минометами, пехотой, танками и авиацией. Однако пограничники вместе с собратьями из других составляющих Сил обороны Украины мужественно держат свои позиции и наносят противнику значительных потерь в живой силе, бронетехнике, а на днях даже сумели сбить беспилотник россиян", — добавили в Госпогранслужбе.

Напомним, это далеко не первая победа украинских бойцов за последнее время. Например, ранее УНИАН сообщал, что ВСУ освободили три села на Херсонщине и пять населенных пунктов на Запорожье.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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