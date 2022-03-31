Результаты очередного контрнаступления ВСУ.

Десантные штурмовые войска Вооруженных сил Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожского края освободили в области сразу пять населенных пунктов от оккупантов.

Об этом командование ДШВ ВСУ сообщило на своей официальной странице на Facebook.

Украинские бойцы смогли отбить в Запорожской области села Затишье, Малиновку, Зеленый Гай, Червоное и поселок Веселое. Большинство их этих населенных пунктов расположены в Гуляйпольском районе.

"Есть реальная ситуация на поле боя, когда украинские военные борются за каждый клочок нашей священной земли, за каждого нашего человека. И для воинов Десантных штурмовых войск ВС Украины — это очень важно", — заявили в командовании ДШВ ВСУ.

К сообщению об освобождении пяти населенных пунктов прикрепили несколько фото. На них показывается захваченное снаряжение врага и сожженная техника.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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