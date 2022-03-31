Населенные пункты находятся неподалеку от Кривого Рога.

Вооруженные силы Украины отбили три села на Херсонщине, которые находятся в 50-ти километрах от Кривого Рога.

Информацией о победах ВСУ поделился глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук на своей официальной странице на Facebook.

По словам руководителя, Вооруженным силам Украины удалось освободить Орлово, Заградовку и Кочубеевку. Все три села находятся примерно в 50 километрах на юг от Кривого Рога. О том, как проходила операция по установлению контроля в указанных населенных пунктах, Лукашук не рассказал.

Руководитель также отчитался о прошедшей ночи в Днепропетровской области. Обстрелов не было, ситуация в громадах спокойная, а кордоны региона надежно защищены силами ВСУ, Нацгвардии и Терроборороны.

Напомним, оккупанты сосредоточили значительные усилия на луганском и донецком направлениях. Враг свозит в сектор новую технику и продолжает почти безостановочно обстреливать мирные населенные пункты.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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