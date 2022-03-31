В то же время в Украину с момента начала военной агрессии России против Украины домой вернулось 575 тысяч наших соотечественников, чтобы защищать нашу страну.

Пограничники сделали видео-подборку семи курьезных попыток побега мужчин во время войны за границу.

Об этом говорится на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

В частности, на седьмом месте история о том, как к пункту пропуска "Орловка" (Одесская область) подъехала машина "скорой" помощи, в салоне которой находился мужчина и утверждал, что он болен.

"При этом, чтобы выехать из Украины, вызвал "скорую" из Болгарии вплоть до Киева", - отмечают пограничники. В результате ему было отказано в пропуске из-за отсутствия оснований для выезда из Украины во время военного положения.

Как сообщает ГНСУ, на шестом месте история о том, как в пункте пропуска "Ужгород" (Закарпатье) отец и сын изображали из себя многодетных и, пытаясь попасть в Словакию, показывали 5 фальшивых свидетельств о рождении детей.

На пятом месте снова фигурирует пункт пропуска "Орловка" (Одесская область), где мужчина спрятался под сиденье легковушки, чтобы попасть в Румынию. Четвертое место занимает история, когда в пункте пропуска "Малый Березный" (Закарпатье) мужчина предоставил свидетельство о смерти жены и убеждал, что сам воспитывает двух детей.

"Бланк свидетельства и печать были поддельные", - отмечают пограничники.

На третьем месте – история о том, как внимание пограничников в пункте пропуска "Порубное" (Черновицкая область) привлекла женщина с ребенком.

В ГНСУ второе место отдали истории о том, как в пункте пропуска "Могилев-Подольский" (Винницкая область) житель Луганщины предоставил пограничнику военный билет с отметкой, что он комиссован, так как якобы перенес "тяжелые роды".

На первом месте у пограничников Украины рассказ о пункте пропуска "Росошаны" (Буковина), где на границе с Молдовой обнаружили бейби-бокс с взрослым мужчиной, жителем Николаева. Он скрывался под памперсами и ползунками. Его пыталась провести через границу жена.

В то же время в ГПСУ сообщают, что с момента начала военной агрессии России против Украины домой вернулись 575 тысяч наших соотечественников, подавляющее большинство из них возвращаются для того, чтобы взять в руки оружие и защищать родную землю от врага. При этом отмечают, что есть и такие, кто пытается выехать из страны, нарушая закон о том, что на период действия военного положения, запрещает выезд за пределы страны мужчин от 18 до 60 лет.

Ранее УНИАН уже сообщал о еще двух мужчинах, которые "похоронили" жен ради пересечения границы.

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