Русскими были убиты 148 украинских детей.

Россия выпустила по Украине уже одну тысячу 370 ракет.

Об этом говорится в заметке на странице Министерства обороны Украины в Facebook.

"Российские солдаты пришли в Украину убивать и уничтожать. 1370 ракет Россия выпустила по Украине. 148 детей убили русские фашисты во время обстрелов и авианалетов. Более 10 млн украинцев покинули свои дома из-за войны", - отмечается в сообщении.

Также Россия уничтожила 15 украинских аэропортов.

"Каждый день захватчики совершают зверства. Не простим путинских преступников! За всю боль и горе - отомстим!",- подчеркнули в МОУ.

Напомним, по данным СМИ, в Пентагоне фиксируют увеличение активности российской авиации. По их данным, россияне сосредоточат свои авиаудары в ближайшее время по Киеву, Чернигову, изюму и Донбассу.

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