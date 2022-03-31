В Пентагоне тем временем фиксируют увеличение активности российской авиации.

Россияне сосредоточат свои авиаудары в ближайшее время по Киеву, Чернигову, Изюму и Донбассу.

Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Пентагона.

"Мы видели, как русские продолжают увеличивать количество вылетов своей боевой авиации в течение последних суток, всего более 300 вылетов, и их удары приходятся на Киев, Чернигов, Изюм, о котором мы говорили ранее, и операцию Объединенных сил – по сути, на Донбассе. Вот всего четыре основных направления, по которым они совершают авиаудары", - сказал чиновник.

Кроме того, представитель Пентагона подчеркнул, что в Киеве сохраняется большой риск дальнейших авиаударов.

29 марта стало известно, что Россия якобы отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей, а также испытывает проблемы с ротацией и усилением своего войска.

В Генштабе ВСУ отметили, что "отводом" войск враг хочет создать ложную иллюзию, отказавшегося от замысла окружить Киев.

До этого помощник Путина Владимир Мединский сообщил, что Россия сокращает контингент на Киевском и Черниговском направлениях на фоне заявлений Минобороны РФ о завершении "первого этапа "спецоперации" и перехода к атакам на Донбассе.

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