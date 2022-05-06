Российские оккупанты постоянно атакуют позиции украинских защитников в этом районе.

По состоянию на сегодня самым угрожающим направлением в Украине является Изюмский. Российские оккупанты постоянно атакуют позиции ВСУ в этом районе и стягивают туда больше всего сил.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, информирует сайт "Сегодня".

Сейчас на Изюмском направлении находится около 20-25 батальонно-тактических групп оккупантов. В то же время украинский Генштаб решил провести контрудар, чтобы "сбить наступательный темп, а не ждать, пока наши войска будут выматываться постоянными атаками оккупантов".

"В этом назрела потребность, потому что это направление наиболее угрожающее из всех. Это направление наиболее многочисленное, на нем сконцентрировано наибольшее количество российских войск", – отмечает эксперт.

Жданов прогнозирует полноценное контрнаступление ВСУ на этом направлении только в июне.

Война в Украине

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Российские оккупанты перебросили с территории Белгородской области в район города Изюм батарею тяжелых самоходных минометов "Тюльпан"и подразделение, вооруженное реактивными системами залпового огня "Смерч".

4 мая 2022 года ВСУ сожгли русскую колонну с боеприпасами под Изюмом.

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