На временно занятых территориях Харьковщины враг продолжает фильтрационные мероприятия.

Российские оккупанты переместили с территории Белгородской области в район города Изюм батарею тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" и подразделение, вооруженное реактивными системами залпового огня "Смерч".

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что оккупанты не прекращают наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержание сухопутного коридора между этими территориями и временно оккупированным Крымом.

На Слобожанском направлении враг действует группировкой из состава 6-й общевойсковой армии Западного военного округа, 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов. Продолжает наносить авиационные удары и обстреливать из артиллерии город Харьков.

На Изюмском направлении противник, силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа; 29-й, 35-й, 36-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск ведет наступательные действия в направлении Изюм - Барвенково. Несет потери.

"Для поддержки своих действий оккупанты переместили с территории Белгородской области в район города Изюм батарею тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" калибра 240-мм и подразделение, вооруженный реактивными системами залпового огня "Смерч", - отмечается в сообщении.

На временно занятых территориях Харьковской области враг продолжает проведение фильтрационных мероприятий. Для этого дополнительно привлекает подразделения Росгвардии.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях определены подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

В районе населенного пункта Хмелевка Сумской области была разоблачена деятельность диверсионно-разведывательной группы врага, сообщили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские защитники метко ударили по скопление тяжелой техники российских оккупантов в селе Сулиговка, что под Изюмом на Харьковщине.

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