По его словам, складываются крайне хорошие предпосылки для того, чтобы в ближайшей перспективе освободить правый берег Херсонщины.

Враг свирепствует и прибегает к самой мерзкой тактике ужаса и террора населения, потому что не может нанести Украине полноценное военное поражение.

Об этом во время информационного телемарафона заявил военный эксперт Петр Черник, комментируя шокирующие новости об издевательствах и убийствах украинских пленных.

"Мы имеем дело с самым мерзким врагом, который только существует в природе. Мы, украинцы, выдохнем только тогда, когда эта недо-империя распадется минимум на 20 государств и будет выдрано ядерное жало", - сказал он.

"Враг свирепствует, это специфическая, но в чем-то хорошая новость, потому что заключается в том, что враг не может нанести нам полноценное военное поражение, поэтому прибегает к самой мерзкой тактике: нанесению ужаса и террора по нашим гражданам", - добавил эксперт.

Россияне ударили по украинским пленным, чтобы демонизировать украинцев в глазах всего мира и российских граждан, отметил он.

Черник считает тактически хорошей новостью, что Украина "нащупала" стратегию борьбы с противником в части ракетно-артиллерийских огневых ударов благодаря американским системам огня.

"Я считаю, что пока говорить о крупных контрнаступлениях нецелесообразно. Складываются крайне хорошие предпосылки для того, что в перспективе неделя, две, три освободить правый берег Херсонской области", - сказал он.

Он считает, что другого пути, кроме как тактики малых шагов в этой войне не существует. Московия будет сражаться до последнего солдата, потому что мобилизационных ресурсов и техники у них достаточно.

"Враг не сдается, будет сражаться... от нашего противника можно ждать чего угодно", - добавил эксперт.

Удар по колонии с пленными

29 июля пророссийские боевики сообщили о гибели 40 украинских бойцов в результате удара по бараке оккупированной Еленовской колонии.

Кремлевские пропагандисты уже обвинили в ударе украинских военных.

По информации российских СМИ, известно об уже более 50 погибших.

В украинской разведке говорят, что зафиксировали артиллерийские обстрелы в направлении Еленовки.

Позже в Генштабе ВСУ заявили, что Вооруженные силы РФ осуществили прицельный преднамеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в Еленовке, где содержались, в том числе и украинские пленные.

Это не первые и не последние преступления россиян против украинцев. Так, накануне российские пропагандисты выложили в соцсетях видео убийства украинского военнопленного. На опубликованных кадрах российский оккупант отрезает гениталии украинскому воину канцелярским ножом. Личность самого палача в соцсетях оперативно установили.

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