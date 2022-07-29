Это был барак, в котором были бойцы "Азова", рассказали журналистам в разведке.

Украинская разведка зафиксировала артиллерийские обстрелы в направлении Еленовки, где утром, 29 июля, по словам кремлевских пропагандистов, погибли более 40 украинских военнопленных.

Об этом сообщили источники УП в разведке.

Другой источник сообщил журналистам, что на днях украинских пленных перевели в промзону, именно в этот барак, по которому 29 июля был удар.

"Это был барак, в котором были бойцы "Азова", их перевели в него за несколько дней до обстрела, мы еще не могли понять, почему", - ответил собеседник.

Удар по колонии с украинскими военнопленными

Утром, 29 июля, пророссийские боевики сообщили о гибели 40 украинских бойцов в результате удара по бараке Еленовской колонии.

При этом кремлевские пропагандисты, пытаясь скрыть следы военного преступления, обвинили в ударе украинских военных.

По обновленной информации росСМИ, погибших уже более 50.

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