Он пояснил, что кремлевский диктатор предлагает, чтобы Украина не получала оружие, сдалась и подписала капитуляцию.

Секретарь Совета национальной безопасности обороны Алексей Данилов отреагировал на угрозы президента РФ Владимира Путина из-за поставок оружия Украине наносить удары "по тем объектам, по которым пока не наносили".

По словам Данилова, в Украине идет война.

"Я не знаю, к чему приводят эти его (Путина - ред.) "пугалки", – сказал Данилов в комментарии 24 канала.

Он пояснил, что кремлевский диктатор предлагает, чтобы Украина не получала оружие, сдалась и подписала капитуляцию.

"Я категорически против таких событий и считаю, что капитуляцию должна подписывать совсем другая страна. Это моя публичная позиция. А то, что Путин может своими ракетами повреждать любой наш город, к сожалению, это факт", – отметил Данилов.

Секретера СНБО подчеркнул, если бы у Украины было достаточно средств для того, чтобы защищаться, это существенно помогло бы выбивать врага с наших территорий. Именно поэтому и продолжаются переговоры с партнерами по оружию.

Данилов выразил надежду, что уже в ближайшее время мы получим необходимое оружие для нашей защиты и тогда "все станет на свои места".

Напомним, накануне Путин в интервью российским пропагандистам заявил, что поставки Западом оружия в Украину может "затянуть вооруженный конфликт", а Россия якобы сделает соответствующие выводы, если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия.

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