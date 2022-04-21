В ГУР подчеркнули, что военные преступления не имеют срока давности, а все военные преступники будут наказаны.

Оккупанты получили приказ убить всех военнопленных в Попасной на Луганщине.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны со ссылкой на аудиоперехват разговора оккупантов, в котором говорится о приказе убить всех военнопленных ВСУ в районе Попасной.

"Это является откровенным военным преступлением, нарушением международного законодательства и еще одним ярким примером, что армия России - это убийцы, насильники и мародеры и никоим образом не военные", - говорится в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что военные преступления не имеют срока давности, а все военные преступники будут наказаны.

Как сообщал УНИАН, в Попасной идут бои между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами. Враг понемногу движется вглубь и уже захватил отдельные многоэтажки и здания полиции. ВСУ дают отпор, но им нужна поддержка.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, Попасная уже напоминает Мариуполь. Позапрошлой ночью враг перешел в наступление на территории города, но ВСУ отбили атаку и ликвидировали десятки оккупантов.

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