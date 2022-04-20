ВСУ дают отпор, но ситуация очень тяжелая.

В Попасной точатся бои между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами. Враг понемногу двигается вглубь и уже захватил отдельные многоэтажки и здания полиции. ВСУ дают отпор, но им нужна поддержка.

Соответствующее заявление сделал глава городской военной администрации Попасной Николай Ханатов в интервью "Радио Свобода".

"[Захвачен] не только частный сектор. Уже в многоэтажках они есть. Постройки полиции они уже захватили. Ситуация очень тяжелая. В Попасной остаются гражданские. Она даже на несколько минут не могут отойти от укрытий, потому что постоянные обстрелы", — заявил Ханатов.

По словам главы городской администрации, оккупанты постоянно давят и пытаются прорвать оборону ВСУ. Украинские защитники дают отпор, но они нуждаются в вооружении и подкреплении.

Сейчас в Попасной "все разбито, и нет возможности восстанавливать" хоть что-то. В городе по-прежнему остаются от двух до трех тысяч жителей. Люди умирают даже в укрытиях – сто человек погибли от обстрелов в убежищах.

"Что касается эвакуации…если это можно назвать так. Руководитель газовой службы, руководитель водоканала, учитель самостоятельно садятся за руль автомобиля или автобуса. Едут в Попасную с гуманитарной помощью, которую мы получаем в областной администрации. На обратном направлении они по полной берут людей в свои транспортные средства. К примеру, вчера в школьный автобус, рассчитанный на 23 места, удалось вместить почти 50 человек", — рассказал Ханатов.

Напомним, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, Попасная уже напоминает Мариуполь. Прошлой ночью враг перешел в наступление на территории города, но ВСУ отбили атаку и ликвидировали десятки оккупантов.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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