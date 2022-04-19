Потери врага составляют десятки погибших среди личного состава.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что ночью украинские военные отбили наступление врага в Рубежном и Попасной.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Обострение уже началось, тяжелая ситуация, но наши защитники держат линию обороны. Отбили наступление в Рубежном, в Попасной. У врага потери в десятки погибших, наши ребята сбили беспилотник "Орлан-10", тяжелую технику также подбили. То есть держат позиции", - рассказал Гайдай.

По его словам, ночью количество атак, обстрелов и авиаударов существенно увеличилось, но никаких успехов у врага не было.

15 апреля Гайдай информировал, что в Рубежном продолжаются позиционные бои, город подвергся серьезным разрушениям.

"Рубежное. Трудно узнать. Вот так реально выглядит "русский мир": горе, смерть и разруха, которые несут войска Вооруженных сил РФ – безжалостные убийцы гражданского населения. Вместо промышленного города - руины. Орки уничтожили все", - говорил председатель ОВА.

Как писал УНИАН, российские оккупанты начали новую фазу своего наступления на востоке Украины.

"Это официальное заявление. Сегодня утром почти по всей линии фронта Донецкой, Луганской и Харьковской областей оккупанты пытались прорвать нашу оборону. К счастью, наши военные держатся, только в двух городах они [оккупанты] прошли. Это Кременная и еще один небольшой город. Продолжаются бои, мы не сдаем своих территорий и попытка начать активную фазу у них началась сегодня утром", - отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

О том, что российские захватчики зашли в город Кременная на Луганщине, стало известно вечером 18 апреля.

Бои за город Кременная Луганской области продолжались трое суток с применением Россией большого количества бронетехники для атаки на город.

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