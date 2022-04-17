Люди более пятидесяти дней живут в бомбоубежищах, а эвакуация срывается почти каждый день.

Попасная напоминает Мариуполь. Российские оккупанты довели город до критической ситуации: жители уже более пятидесяти дней прячутся в бомбоубежищах, а эвакуация регулярно срывается из-за обстрелов.

Информацией о положении дел в Попасной поделился глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на своей личной странице на Facebook.

"Попасная — сплошная руина. Не захватили, потому уничтожили. Каждый день — и днем, и ночью Попасная под вражеским огнем. Позиционные бои не останавливаются. ВСУ бьют россиян, а те находят все новое и новое "пушечное мясо". Попаснянщина усеяна трупами рашистов, которых не забирают", — сообщил Гайдай.

Глава ОВА подчеркнул, что жители города вынуждены уже более пятидесяти дней укрываться в бомбоубежищах. Почти каждый день из-за вражеских обстрелов срывается эвакуация людей. Доступ к Попасной сейчас очень усложнен.

"Ситуация в городе похожа на Мариуполь. Рашисты действуют по одному сценарию", — подытожил Гайдай.

Напомним, ранее глава ОВА рассказал о сложной ситуации с захоронением тел в Попасной и Рубежном. Из-за частичной оккупации городов вывоз убитых стал невозможен, поэтому их хоронят прямо во дворах жилых секторов.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: