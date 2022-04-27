Для Приднестровья активное втягивание в войну в Украине будет означать тотальную изоляцию.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что руководство Украины понимает риски из Приднестровья, поэтому в Одесской и Винницкой областях "все продумано" с точки зрения обороны.

Об этом он заявил в эфире информационного телемарафона.

"Высшее политическое и военное руководство Украины точно понимает риски, которые сегодня есть и которые продуцирует РФ. Приднестровье мы всегда рассматривали как такой плацдарм, с которого могут быть определенные риски для нас, для Одесской и Винницкой областей", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что в этих областях "все продумано" с точки зрения обороны и разведданных.

"Но Приднестровье - это не РФ, там есть определенный контингент россиян в 1,5-2 тыс. человек, из которых самих россиян 500-600 человек, а остальные - это местные. А местные были интегрированы через Молдову в европейское сообщество, они пользовались преимуществами открытого пространства, они могли передвигаться через Молдову, они продавали продукты в Молдову", - пояснил советник главы ОП.

Следовательно, по его мнению, для Приднестровья активное втягивание в войну в Украине будет означать тотальную изоляцию.

"А также уничтожение такого анклава, который с одной стороны был анклав криминальный, а с другой - открытое пространство, через Молдову втянутое в евросообщество. Поэтому я думаю, что они все же больше здесь информационно провоцируют нас, какие-то заявления делают, что их там кто-то обстреливает. Это все как делает всегда РФ - стандартные провокационные технологии, провокационные в медийном смысле", - отметил Подоляк.

Взрывы в Приднестровье: что известно

25 апреля днем произошли взрывы в здании "министерства госбезопасности" в Тирасполе, а на следующий день взорвали башню телетранслятора.

Украинская разведка опубликовала документ, свидетельствующий о причастности российских спецслужб к организации взрывов в Тирасполе.

По замыслу авторов, инциденты должны оправдать войну на территории Украины, или привлечь "ПМР" к боевым действиям. Или в качестве территории с определенным мобилизационным резервом, или же как территорию, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую территорию, считают разведчики.

В свою очередь президент Молдовы Майя Санду заявила, что эскалация в Приднестровье происходит от "провоенных" сил внутри региона, заинтересованных в дестабилизации безопасности.