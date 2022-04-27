Андрей Пионтковский отметил, что Путину нужна хоть какая-то победа.

Кремль ищет возможность одержать хоть какую-то победу, учитывая провалы на Донбассе. Россия пытается раскачать ситуацию в Приднестровье от отчаяния.

Об этом рассказал российский журналист и политический деятель Андрей Пионтковский.

"Сначала они хотели взять Киев. Потом они заявили, что случайно там оказались, и города брать намерений не имеют. Зато намерены защитить от геноцида российское население Донбасса и расширить ОРДЛО до админграниц Донецкой и Луганской областей. Теперь и это проваливается. Если наступление не реализуется на 10-й день, не принимая во внимание одну захваченную деревню, значит, его нет", – отметил Пионтковский.

При этом он отметил, что из-за проваленных планов по захвату Украины в Кремле "подгорает", поэтому там пытаются изобрести возможность одержать локальную победу на Юге Украины.

"Думаю, какому-то их стратегу пришла в голову идея ударить по Одессе с двух сторон, скажем, со стороны Херсона (и с запада – ред.). В Приднестровье есть миротворческий корпус, ведь в России все войска – миротворческие. Я держу кулаки, хорошо, пусть еще этот миротворческий корпус сожгут", – заявил журналист.

Он считает, что взрывы в непризнанном Приднестровье должны оправдать переброску российских "миротворцев" в Одессу.

"Это, кстати, плодотворная идея, а иначе эту серию взрывов объяснить невозможно. Это подготовка к какой-либо акции. Моя гипотеза, что это безумное намерение перебросить так называемый миротворческий корпус с запада в Одессу", – подытожил Пионтковский.

Взрывы в Приднестровье: что известно

25 апреля днем произошли взрывы в здании "министерства госбезопасности" в Тирасполе, а на следующий день взорвали башню телетранслятора.

Украинская разведка опубликовала документ, свидетельствующий о причастности российских спецслужб к организации взрывов в Тирасполе.

По замыслу авторов, инциденты должны оправдать войну на территории Украины, или привлечь "ПМР" к боевым действиям. Или в качестве территории с определенным мобилизационным резервом, или же как территорию, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую территорию, считают разведчики.

В свою очередь президент Молдовы Майя Санду заявила, что эскалация в Приднестровье происходит от "провоенных" сил внутри региона, заинтересованных в дестабилизации безопасности.

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