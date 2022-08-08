Он убежден, когда ВСУ удастся отодвинуть захватчиков на большее расстояние, обстрелы таких населенных пунктов прекратятся.

Одним из методов, который использует Россия в войне в Украине, есть ракетные удары.

Как пояснил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко 24 канала, интенсивность ракетных ударов РФ по украинским городам постепенно уменьшается.

По его словам, на сегодня есть тенденция, когда россияне выпускают по Украине ракеты большой дальности с паузами в 3 - 4 дня, а иногда даже неделю.

"Сейчас россияне даже используют для ударов преимущественно переработанные ЗРК С-300. Это о многом говорит. Им не хватает такого высокоточного оружия. Оно очень-очень дефицитное", – подчеркнул Коваленко.

Если же говорить о Николаеве, Харькове, Славянске, Бахмуте и других прифронтовых городах, то, как отметил Коваленко, интенсивность обстрелов там зависит от расстояния до линии фронта.

"Если населенные пункты находятся в зоне поражения ствольной и реактивной артиллерии, российские оккупанты будут их обстреливать 24 на 7, потому что это их тактика террора гражданского населения. Террор гражданского населения-это неотделимая составляющая российских методов ведения войны", - сказал Коваленко.

Он убежден, когда ВСУ удастся отодвинуть захватчиков на большее расстояние, обстрелы таких населенных пунктов прекратятся.

"Чем интенсивнее ВСУ будут идти в контрнаступление и освобождать все больше территорий, тем реже будут происходить эти обстрелы. Мы будем гнать русских с нашей территории, и у них не будет возможности наносить удары из ствольной и реактивной артиллерии по нашим городам", - отметил Коваленко.

По его словам, освобождение правого берега Днепра в Херсонской области значительно уменьшит вероятность нанесения ракетных ударов по Николаеву, а освобождение поселка Казачья Лопань и других населенных пунктов на север и северо-восток от Харькова обеспечат уменьшение количества обстрелов города.

Напомним, по данным МВД, за время войны в Украине осталась одна область, в которую пока не прилетали российские ракеты – Черновицкая.

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