С начала вторжения РФ в Черновицкой области не зафиксировали ни одного ракетного удара.

С начала полномасштабной войны в Украине осталась лишь одна область, по которой оккупанты не наносили ракетные удары. Ею является Черновицкая область. В то же время есть регионы, в которых зафиксировали тысячи ракетных ударов.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона.

По его словам, Луганскую область обстреляли четыре тысячи раз.

"Если говорить о тех областях, которые страдают от российских снарядов больше всего, то это Донецкая, которую обстреляли более 3 тысяч раз, Луганская - 4 тысячи раз, Николаевская - 700 раз. Остается одна единственная область, в которую, слава Богу, пока не прилетало, это Черновицкая область", - заявил Енин.

Как ранее сообщал УНИАН, на шестом месяце полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты смогли захватить только юго-восточную окраину поселка Пески Донецкой области. Вражеские войска провели серию безуспешных наземных атак, пытаясь прорвать линию обороны Украины в районе Авдеевка – Донецк.

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