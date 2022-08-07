В РФ заметили движущийся в направлении Украины эшелон, 15 платформ которого были загружены транспортно-пусковыми контейнерами к указанным ЗРК.

Российские оккупационные войска массово переходят с тактических ракетных комплексов на перенастроенные зенитно-ракетные – ЗРК С-300.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его информации, в России зафиксировали движущийся в направлении Украины эшелон, 15 платформ которого были загружены транспортно-пусковыми контейнерами к ЗРК С-300.

"Эффективность применения С-300 как ТРК и ОТРК низкая, но с учётом дефицита ракет к Точка-У и Искандер, они становятся основным дальнобойным ракетным средством поражения у российских войск, – отметил Коваленко. – И это об очень многом говорит, не так ли?".

Как известно, ЗРК С-300 вообще предназначен для обороны объектов от ударов, оккупанты же их используют для атак и обстрелов мирных городов.

Ранее собщалось, что по посотоянию на 7 августа украинские защитники уничтожили уже около 42 тысяч 200 оккупантов. За сутки воины ликвидировали еще 300 захватчиков.

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