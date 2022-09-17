После стрелкового боя с потерями враг отошел назад.

На Херсонщине вражеская ДРГ пыталась проникнуть в тыл ВСУ возле освобожденного Нововознесенского.о.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 14.00.

По его словам, существенных изменений в состоянии, составе и положении противника не отмечено. В то же время, сегодня ночью оккупанты пытались напасть на украинских военных с тыла.

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"Под покровом ночи вражеская диверсионно-разведывательная группа в районе освобожденного Нововознесенского (Херсонская обл. – УНИАН) пыталась проникнуть в тыл наших подразделений. Группа была обнаружена и после стрелкового боя с потерями отошла назад", - сказал Назаров.

Он добавил, что ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ продолжают выполнять боевые задачи и обеспечивают огневой контроль вражеской логистики, транспортных артерий, мест скопления врага.

При этом, армия РФ продолжает тактику ракетных, артиллерийско-минометных обстрелов и авиаударов по позициям ВСУ и населенным пунктам с гражданским населением.

Как напомнил Назаров, в частности, в течение ночи Никопольский район враг обстреливал "Градами" и тяжелой артиллерией, по Никопольской, Марганецкой и Мирской громадах ударило более 90 снарядов, в Очакове "Градом" враг атаковал портовую инфраструктуру и тому подобное.

В Черном море вблизи побережья Крыма маневрируют 11 вражеских кораблей, среди которых 3 надводных ракетоносителя, снаряженные 24-ю ракетами "Калибр", и четыре больших десантных корабля.

"Штормовая погода держит минную угрозу на отметке – высоковероятная... Вероятность ракетных ударов и обстрелов южных регионов остается крайне высокой", - добавил спикер.

Ранее стало известно, что тактическая авиация украинской армии нанесла удары по средствам вражеской противовоздушной обороны в Херсоне, опорном пункта в Новопетровке и скоплению вражеской живой силы и техники там же и в Ольгиному. Уничтожено 24 противника и немало вражеской техники.

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