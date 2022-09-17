Враг планирует привлекать мужчин с оккупационным удостоверением личности к мобилизации в свою армию для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Украины.

Российские оккупанты в Херсонской области будут усиливать фильтрационные меры для давления на местных жителей для получения ими российских паспортов.

Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"На Херсонщине, по информации представителей Движения Сопротивления Юг УДА, оккупанты продолжат усиление фильтрационных мер с целью давления на местных жителей для получения ими российских паспортов. Враг планирует привлекать мужчин, которые будут иметь оккупационное удостоверение личности, к мобилизации в так называемую российскую армию для участия в боевых действиях против ВСУ", - отметил он.

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Спикер ОВА добавил, что партизаны призывают жителей временно оккупированных районов Херсонской области быть осторожными и противодействовать врагу всеми возможными способами.

Напомним, чтобы избежать принудительной паспортизации со стороны российских оккупантов, жителям временно оккупированных территорий лучше всего уехать оттуда.

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