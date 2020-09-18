Высокую награду и орден «Золотая Звезда» президент вручил дочери погибшего бойца во время рабочей поездки в Тернопольскую область.

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату Юрию Горайскому посмертно за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, соответствующий указ № 395/2020 глава государства подписал 15 сентября.

Высокую награду и орден «Золотая Звезда» президент вручил дочери погибшего бойца во время рабочей поездки в Тернопольскую область.

«Хотелось без пафоса, без церемоний вручить эту награду», - сказал Зеленский, обращаясь к родным павшего.

Во время общения с женой, дочерьми и родителями Героя Украины президент подчеркнул, что высоко ценит ту жертвенность, с которой Горайский отдал свою жизнь за страну.

«Я хочу поблагодарить вас всех за вашего Героя. Героя, отдавшего свою жизнь ради нас. Все, что мы можем сегодня сделать, - это помнить таких людей, помнить таких героев», - отметил Зеленский.

Жена Юрия Горайского Наталья поблагодарила главу государства за награду и заметила, что ее муж был активным и преданным своей стране.

«Для нас очень важно знать, что это все не зря, что это ценно», - сказала она.

Герой Украины Юрий Горайский:

Юрий Горайский встал на защиту Украины в мае 2015 года - сначала в качестве добровольца. К сентябрю 2015 года служил в секторе «М» под Мариуполем. В январе 2016 года подписал контракт на военную службу (стрелок-регулировщик комендантского отделения комендантского взвода комендантской роты, матрос 73-го морского центра специальных операций).

Во время разведки на мариупольском направлении передовой дозор, в котором был и Горайский, вышел на высоту в районе города Докучаевска, где столкнулся с диверсионно-разведывательной группой противника. Во время ближнего боя он получил смертельное ранение.

Бойца похоронили 7 марта 2016 года на кладбище в г. Збараже. 8 апреля 2016 года посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, в августе 2016 года Тернопольский городской совет присвоил ему звание почетного гражданина города Тернополя.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юлия Янкевич