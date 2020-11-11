Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе заявляет, что настаивает на срочной необходимости начала разминирования 19 участков на Донбассе.
Как сообщает украинская делегация в ТКГ у Facebook, сегодня, 11 ноября, состоялось очередное заседание ТКГ на уровне глав делегаций в режиме видеоконференции.
"Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератор рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы посол Яшар Чевик, поддержал намерения сторон соблюдать режим прекращения огня. Чевик отметил, что режим прекращения огня в целом сохраняется уже 108 суток", - говорится в заявлении.
Также, по словам Чевика, наблюдается уменьшение количества обстрелов и использование тяжелого вооружения (минометов).
В то же время украинская делегация продолжает настаивать на начале гуманитарного разминирования - предложения, которое внес президент Украины Владимир Зеленский во время парижского саммита 9 декабря 2019 года.
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"Речь идет о заминированных 19 участках: например кладбища, электросети, объекты водоснабжения, находящиеся на линии разграничения", - отмечается в сообщении.
При этом крайне важно, подчеркивает глава украинской делегации Леонид Кравчук, начать разминирование до резкого ухудшения погодных условий, которое сделает невозможным это физически.
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