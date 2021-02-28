Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

В воскресенье, 28 февраля, на Донбассе российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Читайте такжеОбострение на Донбассе связано с санкциями против Медведчука - КравчукТак, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел в направлении украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Верхнеторецка российско-оккупационные войска совершили несколько неприцельных выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

В ответ на обстрелы противника украинские воины также открывали огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Обострение на Донбассе

26 февраля на Донбассе оккупанты 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов 7 военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения, трое воинов - боевые травмы. Еще один боец подорвался на мине.

За прошедшие сутки, 27 февраля, российские боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины. Один украинский военный подорвался на мине и был госпитализирован.

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Автор: Юлия Янкевич