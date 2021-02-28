В ответ на обстрелы оккупантов украинские воины также открывали огонь / фото УНИАН

В воскресенье, 28 февраля, на Донбассе российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Читайте такжеОбострение на Донбассе связано с санкциями против Медведчука - КравчукТак, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел в направлении украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Верхнеторецка российско-оккупационные войска совершили несколько неприцельных выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

В ответ на обстрелы противника украинские воины также открывали огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Обострение на Донбассе

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Автор: Юлия Янкевич