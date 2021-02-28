В воскресенье, 28 февраля, на Донбассе российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в вечерней сводке.
Читайте такжеОбострение на Донбассе связано с санкциями против Медведчука - КравчукТак, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел в направлении украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Верхнеторецка российско-оккупационные войска совершили несколько неприцельных выстрелов из автоматического станкового гранатомета.
В ответ на обстрелы противника украинские воины также открывали огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Обострение на Донбассе
- 26 февраля на Донбассе оккупанты 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов 7 военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения, трое воинов - боевые травмы. Еще один боец подорвался на мине.
- За прошедшие сутки, 27 февраля, российские боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины. Один украинский военный подорвался на мине и был госпитализирован.
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