От обстрелов врага пострадало более 60 населенных пунктов.

За сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 10 населенных пунктов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Зайцевое, Майорск, Каменка, Авдеевка и Опытное", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Они обстреливают позиции украинских войск вдоль всей линии соприкосновения и пытаются восстановить утраченные позиции, ведут воздушную разведку.

"Враг не прекращает наносить удары по гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей. Угроза авиационных и ракетных ударов оккупантов сохраняется на всей территории Украины", - говорится в заметке.

Так, за минувшие сутки оккупанты нанесли 5 ракетных и 14 авиационных ударов, совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

От огневого воздействия врага пострадало более 60 населенных пунктов. В частности, это Печенеги, Яцковка, Яровая, Марьинка, Красногоровка, Белогорка, Миролюбовка, Николаев, Сухой Пруд, Новая Григоровка, Южное, Малые Щербаки, Григоровка, Северное, Щербаки, Очаков, Соленое, Орехов и Архангельское.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии. На Северском направлении - в районах населенных пунктов Павловка, Миропольское, Краснополье, Мезеновка и Славгород Сумской области; на Слобожанском - в районах Ивашков, Стрелецкой, Александровки, Колодезного и Двуречной.

На Краматорском направлении речь идет о Яровой, Райгородке, Дубраве, Озерном, Северске, Спорном, Роздоловке, Веселом и Белегоровке; на Бахмутском направлении под обстрелами оказались Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцевое и Майорск.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях - это Нью-Йорк, Шевченко, Бердычи, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Водяное, Опытное, Марьинка, Парасковиевка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Золотая Нива, Угледар, Никольское, Егоровка и Новоукраинка.

В то же время на Южнобугском направлении обстрелам подверглись более 35 населенных пунктов. Среди них - Высокополье, Миролюбовка, Украинка, Лозовое, Благодатовка, Широкое, Сухой пруд, Безымянное, Терновые Поды, Ольгино, Лиманы и Мирное.

Война РФ против Украины: новые военные преступления рашистов

Ранее УНИАН уже сообщал, что РФ начала полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. Враг постоянно обстреливает мирные города и убивает гражданское население.

Вчера стало известно, что россияне сбросили на позиции ВСУ контейнеры с ядом. Кроме этого, за минувшие сутки рашисты обстреляли Сумщину из артиллерии и минометов в области было зафиксировано почти 140 "прилетов". А на освобожденных от оккупантов территориях Харьковской области нашли новые могилы. В Изюме завершили эксгумацию тел на месте массового захоронения, всего там нашли уже 447 тел.

Вчера враг также бил по Запорожью. В городе было по меньшей мере 5 вражеских "прилетов", есть жертва и раненые.

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