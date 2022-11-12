По его словам, практически все, что у России было лучшее и было поставлено на поток, уже использовали для ударов по Украине.

Любое оружие, о котором говорит президент РФ Владимир Путин сейчас - это больше мультик. Практически все, что у россиян было лучшее и было поставлено на поток, они использовали по Украине.

Как рассказал в интервью УНИАН военный эксперт и летчик, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, единственное российское оружие, которое достойно внимания и противодействия, - это гиперзвуковые ракеты "Кинжалы" на истребителях Миг-31.

"Это действительно опасное оружие, которое несет полу тонный заряд. Проблема будет, если он будет нести ядерный заряд. Все остальное – это просто картинки и пугалки. Поэтому ни "Сатана", ни объявленные подводные беспилотники, о которых было очень много сказано, ни дальние бомберы, которые они разрабатывают – это то, что не стало в производство, а значит оно использоваться не будет", - отметил эксперт.

Так же по его словам, самая опасная российская ракета - С-300.

"Их очень много на вооружении РФ. Это та ракета, которой выпущено несколько тысяч штук (5-7 тысяч штук), ракета "земля-воздух", которую россияне используют как "земля-земля"", - объяснил Свитан.

Война в Украине: российское оружие

Ранее британская разведка зафиксировала в Беларуси на аэродроме Мачулищи возле Минска российских самолета МиГ-31 и контейнер, который вероятно используют для хранения гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Известно, что Х-47м "Кинжал" - гиперзвуковая аэробалистическая ракета. Ее скорость после сброса превышает скорость звука в 10 раз. Способна маневрировать на всей траектории полета, а также поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли.

Носителями таких ракет являются истребители-перехватчики МиГ-31к. Россия характеризует ракеты "Кинжал" как гиперзвуковые. Однако, по сути, это приделана к самолету ракета "Искандер", отмечали военные эксперты.

По словам специалистов, сейчас Россия вообще не может производить ракеты Х-47м "Кинжал", поскольку в их составе есть более 130 иностранных комплектующих, в основном – электроника.

Россия несколько раз использовала "Кинжалы" для ударов по Украине. В частности, 18 марта ударила по Ивано-Франковской области, 9 мая – по Одесской области, 7 августа – по территории Винницкой области.

Как заявлял представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, РФ меняет тактику ракетных ударов по территории Украины, поскольку в оккупационной армии наблюдается дефицит определенных ракет. А военным ВСУ удается сбивать 60% всех выпущенных Россией ракет.

С-300 - семейство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), способных поражать различные цели на высотах: от меньших, чем возможная высота полёта, до превышающих потолок высоты для целей; на дальностях: от нескольких километров до 75—200 километров, в зависимости от типа применяемых элементов семейства С-300 и, в частности, ракет-перехватчиков. Предназначена для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника. Способна поражать баллистические и аэродинамические цели.

По словам эксперта Олега Жданова, ракеты С-300 так же сложно сбивать, как и баллистические с крылатыми.

"Сложность ее (С-300) сбить состоит в том, что она может маневрировать в полете, менять свою траекторию. У нее дальность пуска может быть от 100 до 200 километров, а это очень маленькое расстояние для того, чтобы успела среагировать система ПВО (противовоздушной обороны). Вот когда мы получим системы ПРО (противоракетной обороны), мы сможем повысить вероятность нашей защиты от ракет класса "земля-земля", "воздух-земля", – уверен Жданов.

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