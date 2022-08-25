Ракеты такого типа могут маневрировать в полете, отметил эксперт.

Известный военный эксперт Олег Жданов рассказал, насколько сложно сбить российскую ракету С-300 класса "земля-земля" и какова ее точность попадания в цель.

Свое мнение по этому поводу он озвучил на YouTube-канале.

По словам эксперта, ракеты С-300 так же сложно сбивать, как и баллистические с крылатыми.

"Сложность ее (С-300) сбить состоит в том, что она может маневрировать в полете, менять свою траекторию. У нее дальность пуска может быть от 100 до 200 километров, а это очень маленькое расстояние для того, чтобы успела среагировать система ПВО (противовоздушной обороны). Вот когда мы получим системы ПРО (противоракетной обороны), мы сможем повысить вероятность нашей защиты от ракет класса "земля-земля", "воздух-земля", – уверен Жданов.

Что касается точности российских ракет С-300, то, по словам эксперта, на сегодняшний день достоверных данных об этом нет:

"При подсветке цели радиолокационной станцией точность довольно высокая. Если без подсветки, то отклонение может составить до 100 метров, а, может, и больше".

Ранее сообщалось, что рссийские войска ночью в очередной раз ударили ракетами С-300 по Николаеву, попали в частный сектор.

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