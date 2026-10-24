Германия закупит тысячи украинских ракетодронов 'Барс', – Bloomberg

Одной из причин пересмотра планов Берлина стали задержки с поставками американских крылатых ракет "Томагавк" и наземных ракетных комплексов "Тайфун".

Германия планирует существенно усилить свои возможности по нанесению ударов на большие расстояния и ведет переговоры о закупке тысяч ракет европейского производства, в том числе – украинских. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

В частности, по данным издания, Министерство обороны Германии ведет переговоры с американской оборонной компанией Covenant о контракте стоимостью более 1 млрд евро на поставку тысяч крылатых ракет наземного базирования Anthem.

Также Берлин обсуждает с Украиной возможность совместного производства и закупки крылатых ракет-дронов "Барс". Среди других потенциальных поставщиков – нидерландская компания Destinus, разрабатывающая ракеты Ruta, и немецко-британский оборонный стартап Hypersonica со своей сверхскоростной ракетой HS1.

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Источники пояснили, что цель приобретения тысяч новых недорогих ракет заключается в том, чтобы перегрузить вражескую противовоздушную оборону – перегрузить её численностью – чтобы гарантировать, что атаки поразят цель.

Вместе с тем одной из причин пересмотра планов Берлина стали задержки с поставками американских крылатых ракет "Томагавк" и наземных ракетных комплексов "Тайфон". По данным Bloomberg, реализация этих планов может отложиться на срок до пяти лет.

Издание напомнило, что компания Covenant в 2026 году открыла завод в немецком Лейпциге. Начало производства ракет Anthem запланировано на начало 2027 года.

По информации источников, предприятие рассчитывает изготовить 1000 ракет до конца 2027 года, а к 2028-му выйти на производственную мощность в 5000 единиц в год. Covenant отказалась предоставить подробности о характеристиках Anthem, но люди, знакомые с разработкой этого оружия, рассказали, что его дальность полета превышает 2000 километров.

Ракета-дрон "Барс": что о ней известно

Как сообщал УНИАН, ракета "Барс" украинского производства хорошо зарекомендовала себя в ходе войны.

"Барс" разрабатывается с 2023 года, однако первые фотографии появились лишь недавно. За это время его конструкцию модернизировали более 40 раз. В настоящее время платформа имеет несколько вариантов. Дальность полета отдельных модификаций достигает 1000 км, боевая нагрузка – до 60 кг, а скорость превышает 700 км/ч.

По заявленным характеристикам "Барс" представляет собой модульную платформу, которую можно быстро адаптировать к конкретным миссиям. Предусмотрены три основные категории её применения: DeepStrike, MiddleStrike и FrontStrike. Изменение конфигурации позволяет варьировать соотношение между объемом топливных баков и массой боевой части, создавая различные модификации.

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