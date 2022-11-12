Роман Свитан: Если ВСУ не разобьют бегущую из Херсона группировку РФ, эти 30 тысяч будут на Донбассе и погибнут наши люди

Возможны ли "договорняки" с РФ при ее уходе из Херсонской области, куда направят российские войска с правобережья и как Кремль будет мстить за него, чем опасны российские ракеты "Кинжал" и комплекс "Сатана", которым Путин собрался пугать Запад? Об этом рассказал в интервью УНИАН военный эксперт и летчик, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

- Около четырех месяцев назад Вы одним из первых военных экспертов сказали о том, что Вооруженные силы Украины вернут Херсон без штурма. Ваш прогноз начинает сбываться?

- Война – это математика. Очень легко, зная определенные формулы, рассчитать с минимальной погрешностью действия. Правый берег россияне занимали для движения на запад – в сторону Одессы или на Вознесенск и т.н. "Приднестровскую республику" - это с военной точки зрения правильно, только в таком случае занимается такой невыгодный плацдарм. По закону Берна, любой западный берег очень неудобен для наступления и очень удачно с него наступать в обратную сторону – с запада на восток. Здесь законы физики и природа прикрывают Украину от наступления с востока, а нам очень легко наступать на восток.

Когда россияне заняли этот плацдарм, было понятно, если у них не хватит сил, им придется отступать, как только мы доберемся до мостов, соединяющих левый и правый берега. Что и произошло. После того, как мы получили HIMARS и пристрелялись по Антоновскому мосту и Каховской дамбе, можно было уже тогда спрогнозировать ситуацию.

Дни российской армии на правом берегу – сочтены. Вопрос времени. Рассчитать его сложно, потому что россияне еще могут перебрасывать живую силу, а это, как правило, то, что со временем переходит в качество на определенное время, но также заканчивается.

Об уходе с правого на левый берег просчитали и в российской армии (они, кстати, это тоже сделали давно, еще летом). Но все это время было потрачено российскими военными для убеждения политического руководства РФ о бесперспективности нахождения на правом берегу, что мы сейчас и видим.

- Вы считаете, что не нужно было россиян выпускать из "котла" на Херсонщине? Враг может усилиться на других направлениях? Если да, то на каких?

- Мы не должны их выпустить! Мы эту 20-30 тысячную группировку, которая есть на правом берегу, должны как минимум переполовинить на отходе. У нас есть для этого все военные средства. Дело в том, что отходить они смогут либо по мостам, либо по переправам – у нас это все пристрелено. Если мы не будем стрелять на отходе, то мы выпустим эту группировку на левый берег. Во-первых, будут вопросы у украинцев к нашему военно-политическому руководству, что это такое – "договорняк, о котором не знают украинцы"? А если это не "договорняк", вы должны уничтожать россиян на правом берегу! Иначе 30 тысяч хорошо вооруженных, прошедших войну, прошедших боевое слаживание военных появятся в районе того же Донецка и мы потеряем Донецкую область, потеряем несколько тысяч своих солдат. Такого рода переброска (считайте, двух корпусов) на Донбасс – это приговор для Донецкой области, и они просто нас оттуда выбросят. Точно нельзя останавливаться и идти на какие-то "договорняки". После того, как россияне вышли без боя из-под Киева, сохранив все части, они появились на Донбассе; вышли практически без боя из Изюмского котла - появились на Донбассе; вышли из Лимана, в том числе… Нельзя выпускать эти части – они потом появляются в районе Бахмута, в районе Донецка, Марьенки и Песок, а мы теряем там территории, теряем бойцов.

- Куда могут пойти российские войска, выходящие из Херсона? Мы видим, что они начали активно рыть оборонительные укрепления в Крыму, роют оборону Мариуполя…

- Я практически на 100% уверен, что вся правобережная группировка в полном составе будет переброшена сразу на Донбасс выполнять задачу по "освобождению" Донецкой области. А вновь прибывшие – т.н. "частично мобилизованные", которые в принципе воевать еще не могут, - могут выполнять оборонительные задачи. Как раз они и будут располагаться вдоль реки Днепр по левому берегу. Они неподготовленными войсками прикроют оборонительные укрепления. Кстати, даже мы это показали – в феврале 2022-го также неподготовленными войсками.

Для обороны Мариуполя, Бердянска, Мелитополя так же могут использоваться "частично мобилизованные". А вот боевые части попадут точно на Донбасс. У них там основная точка приложения сил.

- Есть мнение, что эти войска могут выдвинуться в сторону Запорожья. Как вы оцениваете вероятность такого сценария?

- Им нечего делать на Запорожье. Для того, чтобы выдвигаться на Запорожье, им надо двигаться дальше в район города Днепр, вдоль реки Днепр, и в тоже время опускаться со стороны Сум – это то, что делала российская танковая армия в феврале 2022-го и хотела "в клещи" взять нашу донецкую группировку - и с Севера, и с Юга. Недостаточно войск у россиян для того, чтобы выполнить бросок в сторону и Запорожья, и Днепра. Также у них нет войск, чтобы организовать северную "клешню": из-под Сум выйти в сторону Полтавы и дальше на Кременчуг и на Днепр. Они сейчас это делать не будут. Для этого им надо как минимум полумиллионную группировку на Севере в районе Сум и на Юге в район Токмака, только после этого они смогут планировать такого рода операцию

Но все выходы россиян, которые мы разрешили с освобожденных территорий Украины – все в конце концов ушли на Донбасс и усилили донецкую группировку.

- Херсон – стратегически важен объект. Он стоит на высоте – там легко "поливать" врага из артиллерии, РСЗО, пробиваться дальше, контролировать логистические узлы. Мы можем говорить, что уже в ближайшее время мы будем наблюдать падение южного фронта?

Из-под Херсона действительно можно очень эффективно вести контрбатарейную борьбу: мы подавим всю армейскую артиллерию, которая будет подходить к Днепру. Надо понимать, что сам Днепр – это очень мощная линия обороны! И его форсировать сложно. Это можно сделать только на плечах отступающего врага. Вот почему они (россияне – УНИАН) готовы взорвать Каховскую ГЭС – для того, чтобы "смыть" наше наступление вместе и со своими.

Но правобережье – это очень хорошая территория как минимум для артиллерийского огневого поражения и РСЗО на глубину от 15 до 20 км. Удары артиллерии до 70-80 км - это уже практически вход в Крым, близко к Перекопу. Те же HIMARS, выстроившись вдоль правой стороны Днепра будут до 70-80 км уничтожать левую сторону. Так что это очень хороший и понятный ход украинской армии после того, как мы освободим правый берег.

Но левобережье, скорее всего, освобождаться будет не форсированием реки Днепр в районе Херсона - это будет либо форсирование реки Днепр в районе Каховской дамбы, либо удар со стороны Орехово – Гуляйполя в сторону Токмака и Мелитополя – то есть рассечение запорожской группировки российских войск и подход к Азовскому морю.

Есть еще одно направление, которое может быть вспомогательными, а если получится и будет успех, то может и основным – это движение из-под Угледара на Волноваху и Мариуполь. Вот почему, кстати, россияне и укрепляются там. Волноваха – это железнодорожный узел, через который идет одна ветка, соединяющая Россию с Херсонской областью по материковой Украине, а не через Крым. То есть и Мелитополь, и Токмак, и Каховка питаются в основном с этой железной дороги. А нам до Волновахи около трех десятков километров! Один танковый переход – и мы уже в Волновахе! Вот почему там и базируется 155-я Отдельная бригада Морской пехоты из Владивостока – они контрударом хотят предупредить наше наступление.

Так что левый берег и запорожский фронт будут зависеть от этих ударов на Мелитополь и Мариуполь.

- Насколько нам усложнит задачу то, что российские войска, отступая, повреждают мосты? Какая у них там оборона? Мы постоянно слышим, что они укрепляются.

- Укрепиться так, как надо по военной науке, они просто не смогли – для этого надо время, надо возводить определенные инженерно-технические сооружения. Поэтому они отрыли определенные укрепрайоны, но небольшого плана: в основном они пользуются каналами, которые есть и на правом берегу Днепра. Почему они повзрывали мосты и некоторые проходы через эти каналы? Для того, чтобы ВСУ не могли наступать.

Кроме оборонительных укреплений российские войска заминировали основные танкоопасные направления. Но Украине уже передали много машин для разминирования, причем разных типов. Они очень хорошо себя показали. Скорее всего, с участием этого вооружение будет выполняться наступление на правом берегу.

- Вы готовы сейчас сделать хотя бы приблизительный прогноз по срокам освобождения правого берега Днепра?

- Такую группировку 20-30 тысяч перебросить с правого на левый берег можно в течение 5-7 дней. То есть в течении недели мы увидим это движение. Если они этого выполнять не будут (сами отходить не будут), то где-то в течении 2-3 недель мы зачистим от них правый берег.

- Если они понимают нашу огневую мощь, мы можем рассчитывать, что и там будет "жест доброй воли"?

- Может быть. Есть вариант, что они примут такое решение. Мы видели такие решения и по Изюму, и по Лиману. Они, бывает, принимаются даже командирами нижнего уровня. Те идут на снятие погонов с себя, но выводят войска.

- Вы говорите, что, скорее всего эти войска будут переброшены на Донбасс. Подтверждая ваши слова, об этом даже начал говорить Суровикин – сдают Херсон и начинают рассказывать об успехах на Бахмутском направлении. Какая реально там сейчас ситуация? И к чему ВСУ там стоит готовиться?

- Заявленные задачи, которые были озвучены в начале "кампании" РФ – это спасти Донбасс в границах Донецкой и Луганской областей. Со своей точки зрения они Луганскую область вроде бы как "освободили" и удерживают ее сейчас. А около половины Донецкой области с их точки зрения еще не "освобождена" от украинских войск. Потому они, чтобы для своего населения эту кампанию, так сказать, обелить, должны взять Донецкую область, даже потеряв Херсон и сухопутный коридор в Крым. Поэтому они будут использовать любые средства, чтобы отбросить нас с линии обороны Донецка – Бахмута – Северска.

Поэтому в ближайшее время там следует ждать усиления в 2-3 раза огневой мощи россиян. Там нам, конечно, будет тяжело! Начиная от Угледара и заканчивая через Бахмут Северском.

- Вернемся к Херсону. Понятно, что россияне будут мстить. Как вы считаете, когда ждать отместку за Херсон? На сколько могут быть мощными удары по энергетике Украины?

- Дело в том, что даже без отместки за Херсон российское военно-политическое руководство взяло курс на геноцид украинского народа. Естественно они продолжат уничтожать нашу энергоструктуру, теплоструктуру и промышленные предприятия. Нам надо этому противостоять.

Сейчас они нащупали в нашей обороне пороговое количество сопровождаемых целей. Когда наше ПВО пробивают, отправляют более 50 единиц ракет или других летательных аппаратов.

Поэтому нам нужно увеличивать количество противовоздушной обороны, количество зенитно-ракетных комплексов. Это уже делается: мы слышим, что в Украину уже зашли системы IRIS-T SLM и NASAMS, очень перспективны Hawk. Увеличивая количество ЗРК, мы увеличиваем порог нашего ПВО. А вот увеличить количество ракет россияне не могут, так как находятся под санкциями. Отстроить новые ракеты очень сложно. Некоторые позиции они даже в хорошие времена делали по 2-3 штуки в месяц, не более того! А сейчас и одну не могут сделать.

Из-за нехватки ракет, они и обратились к Ирану. Там, кстати, еще под вопросом, будет ли Иран передавать Fateh и Zolfaghar или нет. Потому что, скорее всего, на G20 будет давление. Так же будет давление и на Китай, который уже имеет определенное влияние на Иран. Я думаю, этот вопрос будет подниматься на G20 и будет как-то решен. Скорее всего, Иран не сможет передать эти ракеты. А если передаст, то в очень малых количествах, рассказав очередную сказку, что он передал их еще в прошлом году!

- Как Украине защититься от иранских баллистических ракет в случаи их применения Россией?

- Оптимальный вариант прикрываться от баллистических ракет – получение альтернативного или паритетного вида оружия – ракеты с большей дальностью поражения, чтобы поражать пусковые установки и места складирования.

Поэтому имея ракеты типа Tomahawk или те же ATACMS, или ракеты для HIMARS дальностью 500-700 км, мы сможем уничтожать те же Fateh и Zolfaghar на территории противника: на территории Беларуси и России. Уничтожать и сами ракеты в точках пуска, и пусковую установку.

- Мы получаем уже этот тип вооружения?

- Мы его, как минимум, точно заказываем и это было слышно еще в конце лета. Это обозначал и министр обороны Резников, и Главнокомандующий ВСУ Залужный. В этом направлении ведутся переговоры. Я думаю, мы должны получить такого вида вооружения, потому что мир прекрасно понимает, что бороться с баллистическими ракетами, принимая их себе на голову, практически невозможно.

- Мы много чего запрашиваем, но не все нам дают. Вот президент США Байден уже не раз говорил, что Украине не получит американские самолеты, хотя они ей очень нужны. Вы специалист по авиации, летчик. Как вы считаете, можем ли мы все-таки рассчитывать на американские самолеты? Как они могли бы нам помочь? Байде говорил о современных самолетах. А те же F-15 70-го года выпуска, например, - их хотя бы могут нам дать?

- И F-15, и F-16 уже несколько десятков лет бороздят воздушные океаны, но и выполняют боевые задачи. Эти все самолеты модифицированные. Это как-раз самолеты нового поколения (4++) после определенной модификации. Они могут нести те же ракеты в NASAMS AIM-120 – самолетные ракеты, которые несет F-15 и F-16. А в IRIS-T сама ракета SLM – это тоже ракета, которой пользуется F-16 (ракета воздух-воздух). То есть это самолеты нового поколения, только не новейшего (5 класса) как F-22 и F-35, но примерно уровня тех же российских Су-35.

Такая авиация, если нам все-таки ее передадут, усилит нас и в воздухе, и для поддержки наступающих войск.

Байден говорит, что сначала они выделили 100 млрд долл на обучение летчиков, летчики начали подготавливаться, а сейчас возник вопрос о том, что нам их не дают, еще и обозначают это, - это говорит о том, что произошли какие-то политические договоренности где-то уже в верхних кругах, возможно, между американцами и россиянами. Они могли что-то разменять на передачу такого уровня вооружения. Потому что сначала была заявлена передача тех же ATACMS, потом заявлено, что не будут передавать. Как и было заявлено о передаче очень мощных беспилотников Eagle, а теперь они не собираются их нам поставлять.

Такого рода движения – это всегда вопросы торга. То есть, скорее всего, американцы поторговались с россиянами, что-то выторговали и мы не получили оружия.

- Все чаще американские СМИ начали писать, что Белый дом склоняет Киев к переговорам. Могут ли США всерьез поставить нам условие: или мы идем на переговоры, или они существенно сокращают нам основные поставки оружия?

- Они могут поставить такой вопрос только в каких-то кулуарных отношениях. Медийно, на во всеуслышание они поставить такой вопрос не могут.

Здесь вопрос к нашему руководству: если нашему военно-политическому руководству ставятся ультиматумы такого уровня, они просто должны это все озвучивать. И дальше уже украинское общество принимает это к сведению, как минимум.

Все засланцы Путина всегда несут какую-то беду, ничего никто из них для Украины хорошего не принес – начиная от Меркель и заканчивая Салливаном (советник Байдена по нацбезопасности США - УНИАН), даже Папа Римский сюда включился.

Любое предложение переговоров с РФ до вывода российских войск из Украины – это принуждение к капитуляции. Пока хоть один российский солдат стоит на территории Крыма, Донбасса, на любой украинской территории, а мы идем на переговоры – мы капитулируем. Рассказы, которые были в марте 2022 года, когда наше политическое руководство уже согласилось отдать Крым и Донбасс россиянам, при чем по линии "Минска-2", и это было прописано в соглашениях… Кстати, некоторые говорящие головы и с ОП опять начали о них говорить, что, если переговоры, то на базе стамбульских договоренностей, еще и в составе той же группы. И такого рода заявления после визита Салливана в Киев начинают опять вызывать вопросы к нашему политическому руководству. Не вздумайте договорится с кем бы то ни было о сдаче украинской территории и капитуляции за спиной украинского народа!

- Вы не могли бы прокомментировать слова Байдена о том, что решение об отводе российских войск на левый берег было принято после объявления результатов выборов в США? Как это могло быть связанно?

- Россияне надеялись на определенное количество протрамписких, пророссийских голосов, и что это как-то повлияет на передачу помощи Украине, на поддержку американских конгрессменов и Палаты представителей Украины в войне с Россией. Но после оглашения результатов выборов поняли, что им ничего не светит в этой плоскости. Америка как поддерживала Украину, так и будет поддерживать. Поэтому они и могли принять решение об уходе с Херсона, или же могли согласиться на какой-то обмен, на какие-то договоренности, которые мог привезти тот же Салливан.

Здесь два варианта: если россияне уходят на левый берег без уничтожения, то значит были договоренности. Будут тогда вопросы к военно-политическому руководству Украины. Потому что эти 30 тысяч будут на Донбассе и погибнут наши люди там, и мы потеряем Донецкую область.

Российская группировка идет через два узких горлышка – Антоновский мост и Каховскую ГЭС. Если мы сейчас разобьем их на отходе – это самый лучший вариант.

- Хочу еще обсудить заявление Путина по поводу "Сатаны": объясните, что это за оружие и чем оно опасно и на сколько реально его применение?

- Любое оружие, которые Путин сейчас озвучивает – это больше мультик. Практически все, что у них было лучшее, было поставлено на поток, они по нам использовали.

Единственное оружие, которое достойно внимания и противодействия, - гиперзвуковые ракеты "Кинжалы" на Миг-31. Это действительно опасное оружие, которое несет полу тонный заряд. Проблема будет, если он будет нести ядерный заряд.

Все остальное – это просто картинки и пугалки. Поэтому ни "Сатана", ни объявленные подводные беспилотники, о которых было очень много сказано, ни дальние бомберы, которые они разрабатывают – это то, что не стало в производство, а значит оно использоваться не будет.

- Не так давно "Торнадо" прилетело в Кривой Рог. Вилкул сказал, что дальность у него 110 км. Он теперь боится, что даже освобождение Херсона не избавит город от прилетов подобного вооружения.

- Дело в том, что Кривой Рог находится в радиусе поражения с левого берега Каховского водохранилища. Решать вопросы такого уровня можно после того, как освободим запорожский фронт – выйдем на Мелитополь или Мариуполь, перерезав эту нитку. Пока россияне будут находится на левом берегу Днепра, на дальность 150-200 км есть опасность того, что будут доставать ракеты именно с левого на правый берег.

Кстати, С-300 - так же самая опасная ракета. Их очень много на вооружении РФ. Это та ракета, которой выпущено несколько тысяч штук (5-7 тысяч штук), ракета "земля-воздух", которую россияне используют как "земля-земля".

- Но "Сатаны" мы не боимся? Вы считаете, что это очередной виток ядерного шантажа?

- Так точно! Это очередная страшилка, такая же, какие были прежде. Надо понимать, что баллистические ракеты очень сложно перехватывать. Если будут запущены, допустим, 100 баллистических ракет – треть найдет свою цель. А это все ракеты с ядерными боеголовками. От такого рода атак мир защищается, имея такие же самые ракеты у себя.

Всплывает подводная лодка с двумя сотнями отделяемых боеголовок на ракетах Trident, допустим, в Средиземном море. Если эта лодка одним залпом отстреляется по России, то России как государства просто не будет. Это всего лишь одна подводная лодка. Именно эти противовесы и сдерживают.

Ядерное оружие – это не наступательное оружие, а оборонительное. Именно его наличие охраняет страны, которые его имеют или вступают в блоки. Почему блок НАТО в принципе неприкасаемый? Потому что есть три страны, у которых есть ядерное оружие – это США, Англия и Франция. Они прикрывают блок от любой атаки со стороны. А наличие у другой стороны какого-то ни было ядерного оружия с какими бы то ни было характеристиками не убережет саму страну от ответного удара. Вот почему нам и надо вступать в НАТО!

Виктория Гордиенко, Алексей Лихман