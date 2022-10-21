По его словам, украинская сторона хочет, чтобы использование территории Беларуси для преступных ударов по Украине было зафиксировано.

Украина готова работать над размещением наблюдательной миротворческой миссии на границе с Беларусью.

Об этом заявил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп Федор Вениславский в эфире "Эспрессо".

"Моя оценка, что вероятность наступления со стороны Беларуси в краткосрочной перспективе - в течение месяца является крайне маловероятной. Что касается использования территории Беларуси, чтобы наносить удары по Украине - мы бы хотели, чтобы была зафиксирована эта преступная деятельность властей страны", - пояснил он.

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По мнению Вениславского, Беларусь будет против такой инициативы.

"Я думаю, чтобы иностранные наблюдатели имели возможность для работы Украина создаст все условия. А то, что Беларусь не будет это воспринимать и будет отрицать эту возможность, то нас это не должно интересовать, если эти наблюдатели будут на украинской территории", - подытожил нардеп.

Роль Беларуси в войне

Войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину, в том числе с территории Беларуси, откуда двинулись первые танки оккупантов на север Украины.

Сейчас российские оккупанты используют воздушное пространство и территорию Беларуси для нанесения ракетных ударов по украинским городам.

14 октября издание "Наша Нива" сообщило, что самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для доукомплектации боевых частей.

А журналисты "Радио Свобода" проанализировали спутниковые снимки с аэродрома Зябровка под Гомелем и пришли к выводу, что за последний месяц туда активно прибывают российские войска и техника новая.

В СНБО заявили, что в случае нового наступления с территории Беларуси оккупанты получат ответ от Украины, на которую не рассчитывают.

20 октября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов заявил, что угроза наступления с территории Беларуси остается.

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