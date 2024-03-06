Петр Яценко отметил, что чеченцы выкупали раненых украинцев у россиян и обменивали на своих.

Чеченцы выкупают пленных украинцев, чтобы в дальнейшем обменять на захваченных собратьев. Воинов ВСУ вывозят в Грозный после сделки.

"Были случаи, когда чеченцы выкупали наших раненых в российской армии, вывозили их в Грозный, а затем обменивали на своих", – цитирует представителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петра Яценко британское издание The Times

При этом отмечается, что в Женевской конвенции нет отдельной статьи, запрещающей торговлю военнопленными, но это, вероятно, противоречит договору, в котором в общих чертах указано, что "ни одно специальное соглашение не должно негативно влиять на положение военнопленных".

Видео дня

В статье указано, что более 10 000 "кадыровцев" воевали против украинцев. Они были замечены в боях за Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск в первые месяцы полномасштабной войны, но сейчас они занимаются охраной правопорядка и логистическими операциями вдали от линии фронта.

Оккупанты расстреливают пленных украинцев

На фронте зафиксировано сразу несколько эпизодов, когда российские военные убили пленных украинцев. Так, во время захвата Авдеевки россияне убили шестерых тяжело раненых украинцев, которые не могли выйти из позиций самостоятельно. Позже к северо-востоку от оккупированного Соледара россияне расстреляли еще двух украинцев. Кроме того, возле села Работино на Запорожье русские казнили трех пленников.

24 февраля украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о расстреле в Бахмутском районе группы украинских военнопленных российскими оккупантами. Омбудсмен опубликовал видео с беспилотника, на котором видно, как оккупанты расстреливают 7 пленных украинских военнослужащих.

Вас также могут заинтересовать новости: