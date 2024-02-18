Событие произошло утром 18 февраля.

Российские оккупанты расстреляли двух украинских бойцов, которые уже сдались в плен. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Сухопутных сил ВСУ.

"Сегодня утром в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" россияне в очередной раз показали свое отношение к МГП (Международного гуманитарного права – УНИАН) расстреляв 2 х украинских военнопленных", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как вооруженные россияне в окопе подходят к двум украинцам, которые не имеют оружия в руках и не оказывают сопротивления. В определенный момент один из россиян в упор расстреливает из автомата обоих украинских бойцов. При этом он добивает их дополнительными очередями из автомата после того, как пленные уже упали на землю.

Где именно произошло это военное преступление, не уточняется. В соцсетях пишут, что событие произошло вблизи села Веселое, что северо-восточнее оккупированного Соледара.

Военные преступления России: последние новости

Как писал УНИАН, российские оккупанты расстреляли шестерых пленных украинских воинов в захваченной Авдеевке. Как сообщает украинский мониторинговый проект DeepState, шестеро раненых бойцов не имели возможности самостоятельно вырваться из окружения и остались на позициях. Когда пришли россияне, они просто казнили украинцев.

Также мы рассказывали, что россияне нанесли ракетный удар по школе в центре Славянска. Там находился пункт несокрушимости и социальная столовая. Погиб сторож. А в соседнем Краматорске россияне убили ракетой сразу трех гражданских - попали в частный жилой дом.

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