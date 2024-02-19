Враг согласился эвакуировать тяжелораненых украинских военных, а затем – провести обмен.

Во время вывода украинских военных из опорного пункта "Зенит" в Авдеевке выйти удалось не всем. Враг согласился эвакуировать нескольких тяжелораненых защитников, чтобы в дальнейшем их обменять, однако вместо этого – роозстрелял.

Как рассказали в 110-й отдельной механизированной бригаде, выход личного состава из Авдеевки происходил в условиях непрерывной бомбардировки вражеской авиацией и артиллерийских обстрелов, постоянных атак fpv-дронов, атак на эвакуационные автомобили, обстрелов эвакуационных путей. Нескольких тяжелораненых и погибших военнослужащих не удалось эвакуировать.

"Противник развивал быстрое, масштабное наступление, не оставляя шансов для повторных попыток. Из-за полного окружения опорного пункта "Зенит" было принято решение связаться с Координационным центром и организациями, которые ведут переговоры с вражеской стороной по обмену пленными для оказания помощи нашим тяжелораненым безоружным военным, в соответствии с международными правилами ведения войны и законами, которые защищают военнопленных", – рассказали в бригаде.

Враг сообщил координаторам этого процесса, что соглашается провести эвакуацию наших раненых, оказать им необходимую помощь, а в дальнейшем – обменять.

"Что случилось в дальнейшем, мы узнали из вражеских ресурсов. На обнародованном врагом видео с захваченной позиции "Зенит" родственники опознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника – погибшими. По нашим данным, враг также расстрелял Александра Зинчука и Николая Савосика. О шестом бойце информация пока не подтверждена, скорее всего он был из приданого подразделения. ВС РФ – террористы и военные преступники, расстрелявшие безоружных раненых. Соответствующие органы проведут расследование и установят правду по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). За преступления против наших военных мы дадим достойный ответ", – добавили в 110-й бригаде.

Расстрел военнопленных в Авдеевке

18 февраля мониторинговый проект DeepState сообщил, что российские оккупанты расстреляли 6 пленных украинцев в Авдеевке. Это были раненые бойцы, которые не могли выйти с позиций самостоятельно.

Впоследствии в Донецкой областной прокуратуре заявили, что украинские правоохранители начали расследование по двум отдельным фактам расстрела россиянами украинских военнопленных в Авдеевке и вблизи села Веселое Донецкой области.

19 февраля уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что российские захватчики совершили военные преступления, расстреляв украинских военнопленных в Донецкой области. По его словам, казнь военнопленных – это тяжкое нарушение норм международного гуманитарного права и Женевской конвенции об обращении военнопленными.

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