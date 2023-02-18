По его словам, сейчас на Лиманском направлении насчитывается около 100 тысяч оккупантов.

Военнослужащий ВСУ Степан Барна заявил, что сейчас происходит концентрация сил оккупантов на Восточном направлении.

"На Лиманском направлении концентрируются военные РФ, сейчас там насчитывается около 100 тыс. врагов. Такая же группировка формируется в направлении Угледара. Формируется ударная группировка вражеской военной техники с применением танков. Насчитывается более 1000 танков и бронемашин со стороны врага. Своими конвульсиями россияне пытаются доказать, что они способны проломить ситуацию на Восточном направлении", - рассказал Барна в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам военного, он не видит существенных изменений в улучшении позиций российской армии.

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"Сейчас идут жесткие бои, но ощутимых изменений по движению линии фронта не ощущается. Каждая из сторон пытается улучшить свое военно-тактическое или рельефное позиционирование", - отметил Барна.

Ситуация на Донбассе

В ГУР сообщали, что российские оккупанты будут пытаться захватить полностью Донецкую и Луганскую области до конца марта. Резкий рост потерь среди захватчиков согласуется с данными разведки, что РФ бросила все ресурсы, чтобы захватить Донбасс до марта 2023 года.

По оценке аналитиков ISW, война России против Украины колоссально истощила резервы техники и живой силы страны-оккупанта, необходимые для нового наступления на востоке. Неспособность противника восстановить утраченные бронемашины в краткосрочной перспективе еще больше его ограничивает возможности к маневренным боевым действиям.

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