В отдельных районах "Азовстали", при поддержке авиации, враг возобновил штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.

Украинские военные могут продержаться на "Азовстали", вероятно, еще неделю.

Об этом в интервью немецкой газете BILD рассказал один из защитников Мариуполя под измененным именем Олег.

Через неделю, по его словам, любой гуманитарный коридор открыть будет невозможно.

"С тех пор, как русские вошли в Мариуполь, здесь постоянно идут жестокие бои. Сегодня нас очень сильно обстреляла артиллерия, троих моих друзей не стало. Здесь каждый день тяжелый, и каждый день умирают люди, братья и сестры. Мы надеемся на возможную помощь третьей страны, но нас с каждым днем ​​становится все меньше", - рассказал он.

Окруженные военные считают, что Путин бросил на захват завода все силы, чтобы их уничтожить, а часть взять в плен для участия в "параде" 9 мая.

Враг уже в заводских помещениях предприятия.

"Противник уже прорвался в заводские помещения и постепенно пытается проникнуть вглубь. Каждый наш шаг тут же замечают дроны и обстреливают из минометов. Я думаю, они хотят захватить нескольких из нас живыми до 9 мая, чтобы отправить нас на парад в клетках", - поделился Олег.

Олег рассказал, что у бойцов была надежда о привлечении к эвакуации раненых "третьих стран", но с каждым днем эти надежды тают.

"Думаю, еще неделя. Но через неделю никто не сможет пробиться сюда по коридору. Нам отсюда не выбраться", - считает военный.

Как сообщал УНИАН, 4 мая командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко заявил, что ситуация на "Азовстали" крайне сложная, но защитники Мариуполя продолжают держать оборону.

По его словам, продолжается уже второй день, как противник прорвался на территорию завода, в результате чего там идут тяжелые кровопролитные бои.

5 мая в "Азове" отметили, что на территории "Азовстали" третьи сутки продолжаются кровопролитные бои с российскими захватчиками вновь нарушили обещание относительно эвакуации гражданских.

В отдельных районах "Азовстали", при поддержке авиации, враг возобновил штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.

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