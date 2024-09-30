Военный эксперт об эвакуации Сил обороны из Угледара: Вопрос уже перезрел

Сейчас у Украины нет достаточно сил и средств, чтобы вернуть контроль над Угледаром, считает эксперт.

Российские оккупанты пытаются окружить Угледар Донецкой области, пояснил в эфире Апостроф TV военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Логистика является ключевым фактором, который влияет на эффективность ведения боевых действий. И если сейчас единственная грунтовая дорога, которая соединяет Угледар с большой землей находится под огневым контролем российских минометчиков и артиллеристов, то, пожалуй, стоит говорить о более рациональном использовании наших сил и средств. Если мы начинаем сравнивать, что нам важнее - квадратные километры украинской территории или жизнь и здоровье наших воинов - ответ очевиден", - сказал Селезнев.

Он также добавил, что пока неизвестно, когда Силы обороны начнут отступление из города. Однако ситуация в районе Угледара ежедневно ухудшается.

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"Это связано не только с тем, что враг продолжает под огневым контролем по меньшей мере юго-восточную часть этого населенного пункта. Даже не с тем, что весь юг этого города - это серая зона. Ключевая проблема заключается в том, что тиски вокруг Угледара продолжают закрываться. При чем ширина этих тисков чем дальше, тем более масштабна. Враг продвигается в сторону Богоявленовки. Передовым штурмовым законам врага остался буквально километр, возможно полтора", - добавил Селезнев.

По словам эксперта, при таких условиях говорить о бесперебойном обеспечении украинского гарнизона и эвакуации наших раненых в Угледаре - крайне трудно.

"Поэтому мне кажется очевидным, что уже даже перезрел вопрос эвакуации наших военных из этого населенного пункта. Потому что отбить эти тиски, вернуть статус-кво, который был на этом участке в течение двух лет невозможно. Враг имеет там численное преимущество до восьми раз. При таких условиях найти украинскому штабу достаточное количество ресурсов для того, чтобы изменить ситуацию невозможно. Ключевой фактор преимущества РФ на этом направлении - это не только бездумное использование человеческих и технических ресурсов, но и фактор авиации. Мы не имеем достаточного количества ресурсов, чтобы держать российскую авиацию подальше от Угледара", - пояснил Селезнев.

Ситуация в районе Угледара: что известно

Накануне аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты пытаются закрепиться в городской застройке Угледара. В частности отмечается, что россияне заходят в город с востока - района дач. Также захватчики продолжают давить с запада на город, однако дойти до него у них пока не получилось.

Кроме того, аналитики отмечают, что оккупанты бросили в район Угледара дополнительные ресурсы в виде регулярных сил и спецподразделений. Также россияне активно используют БПЛА и стирают город постоянными обстрелами.

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