Также российские войска пытаются давить с правого фланга.

Российские оккупационные войска продолжают давить на Угледар, пытаясь захватить украинский город, говорят аналитики DeepState.

В Telegram-канале проекта сообщается, что россияне продвигаются в восточную часть города со стороны дач. Они хотят закрепиться в многоэтажках на окраинах Угледара - туда уже забегает российская пехота. Также оккупанты пытаются давить с правого фланга, однако еще не смогли добраться до города.

На его взятие россияне бросили дополнительные ресурсы в виде регулярных сил и спецподразделений - активно работают дронами подразделения БПЛА. Также захватчики стирают город постоянными обстрелами. "По предварительной информации, дорога на Богоявленку взята под огневой контроль. Продолжаются попытки продвинуться со стороны Водяного", - отметили аналитики.

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